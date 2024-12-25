Войти
ТАСС

Роскосмос и NASA синхронизировали сроки завершения работы МКС

403
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Это было сделано, "чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе", отметил глава российский госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) синхронизировали предполагаемые сроки завершения работы Международной космической станции (МКС), заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами", - сказал Борисов в интервью "России-24".

Он добавил, что примерно в тот же период времени, когда РФ выйдет из программы МКС, планируется начать пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС). "В 2027 году выводим первый модуль, научно-экспериментальный модуль, затем шлюзовой и стыковочный, потом базовый. И завершение формирования станции произойдет на рубеже 2032-2033 гг. Но с 2028-го планируются уже первые пилотируемые полеты", - пояснил глава Роскосмоса.

В ноябре 2022 года Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания РОС, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. На сегодняшний день российская сторона официально озвучила, что планирует оставаться на МКС до 2028 года. В начале декабря Борисов сообщал, что окончательный сценарий прекращения эксплуатации станции будет дальше уточняться с приходящей вашингтонской администрацией Дональда Трампа.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Франция
Швейцария
Швеция
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Трамп Дональд
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:30
  • 6638
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа