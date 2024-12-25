Роскосмос и NASA синхронизировали сроки завершения работы МКС

Это было сделано, "чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе", отметил глава российский госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) синхронизировали предполагаемые сроки завершения работы Международной космической станции (МКС), заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами", - сказал Борисов в интервью "России-24".

Он добавил, что примерно в тот же период времени, когда РФ выйдет из программы МКС, планируется начать пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС). "В 2027 году выводим первый модуль, научно-экспериментальный модуль, затем шлюзовой и стыковочный, потом базовый. И завершение формирования станции произойдет на рубеже 2032-2033 гг. Но с 2028-го планируются уже первые пилотируемые полеты", - пояснил глава Роскосмоса.

В ноябре 2022 года Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания РОС, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. На сегодняшний день российская сторона официально озвучила, что планирует оставаться на МКС до 2028 года. В начале декабря Борисов сообщал, что окончательный сценарий прекращения эксплуатации станции будет дальше уточняться с приходящей вашингтонской администрацией Дональда Трампа.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).