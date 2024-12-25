Американский высотный разведчик RQ-4B Global Hawk после долгого перерыва снова появился у границ России

Источник изображения: topwar.ru

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk после долгого перерыва снова появился у границ России, проведя разведку на западном направлении. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Высотный американский разведчик вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и в течение длительного времени находился в воздушном пространстве Польши и Литвы, ведя разведку Калининградского анклава России, белорусской территории, а также отслеживая ситуацию на Украине.

Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов. В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в районе Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком, в течение двух часов он облетал небо Литвы.

— сообщает радиостанция.

Ранее американские БПЛА RQ-4B Global Hawk часто появлялись над Черным морем, после чего следовали удары по Крыму, в том числе западными ракетами.

Американский дрон оснащен радаром с синтезированной апертурой, с помощью которого он обладает возможностью собирать радиолокационные изображения местности с разрешением 1 метр. RQ-4A Global Hawk имеет камеры высокого разрешения, инфракрасные сенсоры и радары для отслеживания движущихся объектов. Он способен отслеживать ситуацию на глубину до 300 километров и передавать данные в режиме реального времени по спутниковому каналу.