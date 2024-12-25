The Economist: Украина в условиях секретности разрабатывает ракету, способную достать до Москвы

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Украина намерена наносить удары по территории России ракетами собственной разработки, чтобы не выпрашивать западные. На этом фоне Киев в условиях секретности возрождает ракетную промышленность, пытаясь создать ракету, способную достать до Москвы, утверждает The Economist.

По данным британского издания, Украина уже производит ракету под названием «Трембита», принятую на вооружение ВСУ в прошлом году. В базовом варианте она развивает скорость 400 км/час и способна пролететь 200 км, однако разработчики намерены модифицировать ее, увеличив дальность, чтобы наносить удары по российской столице. На каком этапе находится разработка, неизвестно, но в Киеве утверждают, что способны начать ее производство после полевых испытаний.

Производство новой ракеты и ее компонентов перенесено в подземные бункеры, а некоторые части собираются в «простых гаражах», чтобы исключить удары российских ракет. Другими словами, британцы пишут про очередной «народный» проект, который пытаются реализовать украинские волонтеры. У них просто нет средств для ее производства, а Киев их не выделяет, поэтому западное финансирование здесь не помешало бы. Об этом говорят сами разработчики.

На Украине нет недостатка в идеях, но дьявол всегда таился в их реализации,

— заявил неназванный украинский чиновник.

Планы Киева по разработке и производству ракет амбициозные, но для их реализации потребуется не менее года. И это при достаточном финансировании, которого нет. Так что «Трембита» пока летает на 200 км, да и то неизвестно где, о массовом применении такой ракеты не сообщалось.