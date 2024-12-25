В Минобороны прошло заседание Общественного совета

В нем принял участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пленарное заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации прошло в Национальном центре управления обороной РФ. В нем принял участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин, открывая заседание, отметил активную работу и участие Общественного совета в жизни ВС. "Пленарное заседание Общественного совета при Минобороны России является наиболее эффективным инструментом обмена мнениями по возникающим в ходе нашей совместной работы вопросам, выработки и принятия оперативных решений. Это способствует поддержанию доверительного диалога с гражданским обществом", - отметил Горемыкин.

Председатель Общественного совета при Минобороны России Павел Гусев в своем выступлении отметил, что в 2024 году, несмотря на достаточно непростую обстановку, практически в полном объеме выполнен план работы совета, а по ряду вопросов - перевыполнен. "Основным направлением в нашей работе была и остается поддержка участников специальной военной операции", - подчеркнул Гусев.

В планах на 2025 год на первом месте стоит помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Кроме того, в следующем году предстоит обсудить вопросы совершенствования законодательства по обеспечению прав и соцгарантий военнослужащих, в том числе участников СВО и членов их семей. Также одной из важных тем в работе совета в 2025 году будет усиление военно-патриотической работы в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания начальник управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников доложил членам совета о совершенствовании системы подготовки военнослужащих в высших военно-учебных заведениях и военных учебных центрах.

Во время мероприятия членам Общественного совета за содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ при проведении СВО, вручены государственные награды и медали Министерства обороны РФ. Горемыкин вручил Кондрашову медаль "Константин Симонов".