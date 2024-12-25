Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)

Способность танков «защищаться» постепенно слабеет, но Россия успешно решила эту проблему, пишет пользователь «Соху». Недавно на вооружение российской армии поступила первая боевая машина поддержки танков – БМПТ-72 «Терминатор-2». Ее характеристики так впечатляют, что другие страны готовы выстроиться в очередь, чтобы ее приобрести.

В представлениях многих людей танки — это мощнейшие сухопутные боевые машины, которым не страшны ожесточенные бои и ураганный огонь. Однако в реальных боевых действиях вслед за появлением все большего количества противотанкового оружия способность танков к самозащите постепенно ухудшается. В таких условиях возникает все большая необходимость в «подкреплении» со стороны. Появление боевых машин пехоты помогает частично устранить угрозу поражения танков на близких дистанциях. Однако из-за довольно тонкой брони эти машины часто «погибают в бою» первыми. В таком случае какими особенностями должны обладать «телохранители танков», чтобы обеспечивать эффективную защиту? Этот вопрос в настоящее время является актуальным для разработчиков вооружения.

В последние годы для решения этой проблемы Россия занимается разработкой боевых машин поддержки танков. Недавно на вооружение российской уральской танковой дивизии официально поступила первая боевая машина поддержки танков — БМПТ-72 «Терминатор-2». Почему на испытания этой машины потребовалось так много лет, и она вступила в строй только сейчас?

Разработка боевых машин поддержки танков данной серии восходит к уличным боям, проходившим в Грозном между вооруженными силами России и Чечни. Российская армия понесла тяжелые потери по многим причинам, включая низкий моральный дух военных, плохое тактическое взаимодействие и даже кражу взрывчатки с блоков динамической защиты основных боевых танков. На самом деле, если бы в таких условиях находилась армия Соединенных Штатов или войска других стран, их бронетанковые силы также понесли бы серьезные потери. Российская армия объясняет это отсутствием средств прикрытия танков, полагая, что российские танки были в значительной степени уничтожены чеченскими вооруженными силами по причине несвоевременного обеспечения прикрытия посредством пехоты и боевых машин пехоты.

Таким образом, создание вооружения для защиты танков, обладающего более прочной броней и более высокой огневой мощью, стало целью российской армии. В результате был принят в разработку проект боевой машины поддержки танков. В качестве шасси для «огневого терминатора» было решено использовать основной боевой танк, а в качестве оружия — 30-миллиметровые автоматические пушки, спаренный пулемет и автоматические гранатометы. Это оружие позволяет не только поражать рассыпавшихся в разные стороны солдат противника, но и атаковать цели внутри зданий под большим углом наклона. Кроме того, машину оснастили несколькими противотанковыми управляемыми ракетами разного калибра, дальность действия которых превышает даже управляемые артиллерийские снаряды, пускаемые российскими танками.

БМПТ-72 «Терминатор 2» — это усовершенствованная версия боевой машины поддержки танков, которая была разработана и производится российским предприятием «Уралвагонзавод». Согласно предположению российской армии, в условиях будущих уличных боев «Терминатор-2» сможет взаимодействовать с двумя боевыми танками и наносить удары по целям, находящимся на разных высотах и под разными углами. В частности, это позволит уничтожать живые силы противника, скрывающиеся в высоких зданиях и обломках. Поэтому к этому типу машины огневой поддержки были предъявлены строгие требования в отношении огневой и защитной способностей, а также мобильности.

БМПТ-72 «Терминатор-2» оборудована новой дистанционно управляемой башней, которая имеет меньшие размеры и улучшенную защиту. Основное вооружение башни состоит из двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42 и спаренного с ними пулемета ПКТ калибра 7,62 миллиметра, который может использоваться для борьбы с легкой бронетехникой и солдатами. По обе стороны башни размещены две пусковые установки противотанковых ракет «Атака». Используемые ракеты 9М1201 могут иметь два типа боеголовок — с кумулятивной боевой частью и фугасной боевой частью. Кроме того, машина оснащена автоматизированной системой управления огнем, многоканальной системой прицеливания и высокоточной системой управления оружием.

Так как «Терминатор-2» применяется для уличных боев, машина наверняка обладает выдающейся огневой мощью. Экипаж БМПТ-72 состоит из трех членов, в то время как для управления предыдущей версии машины требовалось пять человек. Корпус и башня «Терминатора-2» изготовлены из бронированной стали, в передней части башни установлены элементы динамической защиты.

Конечно, иметь огневую мощь и броневую защиту недостаточно, чтобы обеспечить эффективную защиту танков. В конце концов, машина поддержки должна взаимодействовать с танками и не уступать им по скорости движения. В связи с этим разработчики улучшили энергосистему БМПТ-72, заменив 12-цилиндровый дизельный двигатель В-92-С2 на улучшенную модификацию этого двигателя с турбонаддувом. Благодаря этому, машина имеет лучшую проходимость и более высокую скорость движения. Максимальная скорость «Терминатора-2» достигает 70 километров в час, а максимальное расстояние — 600 километров. Кроме того, машина может преодолевать препятствия высотой до 1,5 метра.

В будущем БМПТ-72 окажет неоценимую роль для российских танковых войск, а также будет экспортироваться в зарубежные страны, так как международный спрос на данный вид вооружения относительно высок. Ввиду низкой стоимости, простого использования и высокой практичности многие страны мира готовы приобрести российские боевые машины поддержки танков с целью пополнения вооружения и повышения боеспособности вооруженных сил. Можно ожидать, что российский «Терминатор-2» будет пользоваться популярностью на международном рынке.