Войти
Lenta.ru

Польша запустит разведывательный спутник

183
0
0
Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com.

Польша запустит первый разведывательный спутник в 2025 году

Польша планирует запустить первый разведывательный космический аппарат в 2025 году. Об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч на странице в X.

«В следующем году в космос будет запущен первый польский спутник наблюдения. Только что был подписан контракт на четыре микроспутника более чем на 550 миллионов злотых (около 137 миллионов долларов)», — написала она.

Министр почеркнула, что спутники увеличат возможности Вооруженных сил Польши по сбору разведывательных данных. Проект реализуют совместно с польской компанией Creotech Instruments.

Ранее в декабре стало известно, что Космические силы и Национальное разведывательное управление США планируют в начале 2025 года ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами.

В августе издание Kosmonauta.net писало, что у запущенного 16 августа на ракете Falcon 9 польского спутника EagleEye наблюдаются проблемы со связью. Разработанный специалистами Creotech Instruments аппарат стал первым спутником массой более 50 килограммов, спроектированным и построенным в Польше. EagleEye способен делать снимки с разрешением около одного метра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 16:52
  • 6622
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 13:29
  • 8553
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 06:27
  • 0
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа