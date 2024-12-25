Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)

Newsweek: в США считают угрозой российские запасы тактического ядерного оружия

В США полагают, что российский арсенал тактического ядерного оружия гораздо больше американского, пишет Newsweek. Ни та, ни другая страна не раскрывает данные о своих запасах этого вида вооружений. Но Соединенные Штаты не устают утверждать, что Россия их значительно опережает.

Элли Кук

Масштабные учения российских ядерных сил и решение Москвы разместить свои системы в Белоруссии вернули в центр всеобщего внимания ее тактический ядерный арсенал.

Начальник штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин заявил в этом месяце, что "со стороны России мы наблюдаем дикие угрозы применения ядерного оружия, масштабные ядерные учения и имитацию нападения на страны НАТО".

"Все это имеет целью заставить нас воздержаться от действий, необходимых для поддержания стабильности", — сказал Радакин, выступая в Лондоне.

Страны НАТО становятся свидетелями "начала третьей ядерной эпохи", добавил Радакин. Ей предшествовала предыдущая эпоха стремления к разоружению и борьбы с распространением ядерного оружия, а перед той эпохой был первоначальный всплеск гонки ядерных вооружений в период холодной войны.

В совокупности Россия и США владеют примерно 90% всего имеющегося в мире ядерного оружия – стратегического и тактического.

В отличие от стратегического тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя или на конкретном театре военных действий. У тактического ядерного оружия меньше мощность боевого заряда, оно предназначено для применения по иным целям по сравнению со стратегическим ядерным оружием. Количество стратегического ядерного оружия ограничено в соответствии с Договором СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году.

К стратегическому ядерному оружию относятся межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, а также с бомбардировщиков. Считается, что такие ракеты способны стереть с лица земли целые города и создать угрозу мировым сверхдержавам.

"Подразумевается, что они причинят меньше ущерба, — заявляла ранее общественная организация "Международная кампания за запрещение ядерного оружия". — Однако мощность таких боеголовок составляет до 300 килотонн, то есть, они в 20 раз мощнее той бомбы, которая разрушила Хиросиму".

На стратегическое ядерное оружие распространяются ограничения в соответствии с Договором СНВ-3, тактическое ядерное оружие и его боезаряды не ограничиваются никакими международными соглашениями.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия передала своей ключевой союзнице Белоруссии тактические ракетные системы "Искандер-М", способные нести ядерный заряд.

Авторитарный лидер этой страны Александр Лукашенко заявил в середине 2023 года, что к числу такого тактического ядерного оружия относятся бомбы в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных в 1945 году Америкой на японские города Хиросиму и Нагасаки. Путин уточнял, что Россия сохранила контроль над этим оружием.

Российские официальные лица также вполне открыто предостерегают о возможном возникновении ядерного конфликта из-за военных действий на Украине, которые длятся почти три года. В этом году Россия провела несколько учений с задействованием систем тактического ядерного оружия, в том числе в мае. Сделала она это в ответ на "провокационные заявления и угрозы" западных официальных лиц. Она также регулярно проводила учения стратегических ядерных сил.

США назвали "важным приоритетом для США и НАТО сдерживание России в целях недопущения ограниченного применения ядерного оружия в региональном конфликте".

Сколько у России единиц тактического ядерного оружия?

В этом году Вашингтон подтвердил свои прежние оценки по российским запасам нестратегического ядерного оружия, заявив, что у Москвы может быть от одной до двух тысяч боезарядов. "Активный боезапас нестратегических ядерных боевых зарядов у России составляет до 2 000 единиц", — такой была оценка Соединенных Штатов в 2022 году.

Россия не обязана раскрывать данные о своих запасах тактического ядерного оружия, в отличие от информации по стратегическому ядерному оружию.

В 2022 году эксперты в своих оценках предположили, что у России "примерно 1 912 нестратегических ядерных боезарядов, возможно, меньше. Они предназначены для доставки к цели военно-воздушными силами, военно-морским флотом, сухопутными войсками и различными оборонительными силами". В это число может входить оружие, которое в настоящее время ликвидируется или списывается.

Федерация американских ученых в этом году дала свою количественную оценку российских нестратегических ядерных боезарядов, заявив, что их может быть 1 558.

К числу тактического ядерного оружия относятся бомбы свободного падения, зенитные ракеты, системы противоракетной обороны, торпеды и мины с ядерной боевой частью (ядерные фугасы), а также ядерные боевые заряды, доставляемые к цели российскими системами вооружений, предназначенными как для обычных, так и для ядерных боеприпасов.

Многие системы вооружений, используемые для доставки к цели тактических ядерных зарядов, могут использоваться и для выполнения других задач, когда ядерное оружие не применяется.

"Поначалу Россия следовала примеру Америки и тоже резко сократила свои стратегические ядерные силы. Но она в больших количествах сохранила нестратегическое ядерное оружие, — говорится в "Обзоре ядерной политики США" за 2018 год, который был составлен при администрации Трампа. — Сегодня Россия модернизирует это оружие и свои стратегические системы".

Еще большую тревогу вызывает то, что в российской военной стратегии для достижения успеха ставка делается на ядерную эскалацию.

А как выглядит американский арсенал тактического ядерного оружия?

В апреле госдепартамент сделал заявление о том, что согласно оценке администрации Байдена, равно как и оценкам других администраций до нее, США не нужно "подражать России и догонять ее по запасам тактического ядерного оружия".

По имеющимся оценкам, у США 200 единиц тактического ядерного оружия, половина из которых находится на базах в Европе. У США примерно 100 тактических авиабомб, находящихся в пяти европейских странах НАТО, в том числе, в Турции, Германии и Бельгии.