Этот газопровод "вылечит" газовую зависимость Европы от России (NoonPost, Египет)

NoonPost: уход Асада возродил разговоры о строительстве Катарского газопровода

Падение режима Асада вновь возродило разговоры о реализации проекта "Катарский газопровод", пишет NoonPost. Инициатива должна изменить энергетическую карту Ближнего Востока и Европы, однако идея строительства на территории "исторически кипящего котла" не сулит ничего хорошего.

Ахмед Сейф ан-Насер (أحمد سيف النصر)

Падение режима Башара Асада возродило надежды на строительство газопровода Катар-Турция, который соединит Турцию и европейские страны с Катаром через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию. Этот проект, несмотря на все трудности, способен изменить энергетическую карту Ближнего Востока и Европы, а самое главное — он откроет перспективы для новых отношений и экономического сотрудничества в регионе.

Строительство газопровода Катар-Турция будет иметь далеко идущие геополитические и экономические последствия. Это не просто энергетический проект; он способен перекроить альянсы и повлиять на баланс сил в регионе. Поэтому он столкнется с жесткой конкуренцией со стороны уже существующих и пока еще планируемых газопроводов.

В этом отчете мы расскажем о газопроводе Катар-Сирия-Турция, кто выиграет и проиграет от его строительства, а также рассмотрим возможности и проблемы, стоящие перед этой амбициозной инициативой.

Сирия: огромные проблемы

Газопровод Катар-Турция — один из важнейших энергетических проектов за последние два десятилетия. В начале 2000-х годов консорциум европейских и турецких энергетических компаний выдвинул идею строительства 1500-километрового газопровода стоимостью более 10 миллиардов долларов.

Предполагается, что природный газ будет транспортироваться с катарского месторождения "Северное" — сверхгигантское нефтегазовое месторождение, расположенное в территориальных водах Катара и Ирана ("Южный Парс") — через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию до турецких распределительных терминалов, а оттуда — в различные страны ЕС: Германию, Испанию, Италию, Польшу, Австрию и др.

В 2009 году Асад отказался подписать договор с Катаром на строительство наземного газопровода, идущего из Персидского залива в Европу через территорию Сирии, чтобы защитить российские интересы. Москва рассматривала газопровод Катар-Турция как прямую угрозу своему доминированию на европейском энергетическом рынке.

Этот газопровод станет альтернативой российскому газу для Европы и снизит ее зависимость от Москвы, поэтому Путин назвал его "заговором НАТО с целью удушения российской экономики". По некоторым данным, Россия потеряла бы около двух третей своего экспорта, если бы этот газопровод был введен в эксплуатацию.

Асад не только препятствовал прокладке трубопровода Катар-Турция. В 2011 году он подписал меморандум о взаимопонимании по строительству альтернативной магистрали длиной 2000 километров и стоимостью 10 миллиардов долларов, включающей Иран, Ирак, Сирию и Ливан, что известно как нефтепровод "Дружба" или "Исламский газопровод".

Иран рассматривает трубопровод Катар-Турция как прямую угрозу своим энергетическим амбициям. С другой стороны, "Исламский газопровод" (Иран—Ирак—Сирия) соответствует геополитическим целям Тегерана и делает его основным поставщиком природного газа на европейские энергетические рынки.

Газопровод берет начало от иранского месторождения "Южный Парс", проходит через Ирак и Сирию, соединяется с портами Ливана, а оттуда идет в Европу. Строительство этой магистрали планировалось завершить в 2016 году, но сирийская революция, продолжавшаяся более тринадцати лет, помешала реализации этого проекта.

Сегодня — после падения режима Асада — появилась настоящая возможность для реализации идей, которые ранее были отвергнуты. У новых сирийских властей появился шанс создать экономически развитую страну, тем более что Сирия находится на пересечении Ближнего Востока, Европы и Азии и имеет стратегическое значение как транзитная страна.

Один из таких экономических проектов, о котором в последнее время часто пишут СМИ, — газопровод Катар-Турция, который превратит Сирию в транзитный центр. Дамаск получит выгоду от платы за транзит и инвестиций в инфраструктуру. Речь идет о строительстве дорог и создании тысячи рабочих мест.

Газопровод может способствовать восстановлению Сирии за счет транзитных сборов. Кроме того, он может обеспечить столь необходимый доход и возможности для восстановления экономики, а также значительно пополнить национальный бюджет, тем более что Сирия испытывает серьезные экономические трудности. Таким образом, трубопровод может стать символом восстановления после падения режима Асада и краеугольным камнем для постконфликтной реконструкции, предоставив ресурсы, необходимые для восстановления инфраструктуры и стабилизации страны.

Эти преимущества делают проект газопровода привлекательным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако нельзя игнорировать проблемы, мешающие Сирии продвинуться вперед в реализации этого амбициозного плана, включая потребности в постконфликтной реконструкции, восстановлении инфраструктуры и разрешении внутренних и внешних конфликтов, которые терзают страну уже более десяти лет.

Помимо отсутствия территориальной целостности Сирии, присутствия на ее территории вооруженных курдских группировок и необходимости регионального сотрудничества между странами-транзитерами, есть и другая проблема — Иран. Он может помешать реализации этой задумки, которая снизит его роль как поставщика газа в Европу.

Все эти проблемы делают переговоры по строительству газопровода довольно сложными. Но то, какой путь изберет Сирия после падения режима Асада, определит, сможет ли этот амбициозный проект в конечном итоге продвинуться вперед.

Турция: крупнейший бенефициар

В последнее десятилетие Турция стремится утвердиться в качестве стратегического коридора для транспортировки энергоносителей из Азии и Ближнего Востока в Европу. Через ее территорию идет несколько трубопроводов [в Европу], включая "Турецкий поток". Газопровод Катар-Турция повысит значимость Анкары на мировых энергетических рынках.

Теперь, когда Асад "перестал вставлять палки в колеса", Турция надеется на возрождение проекта по строительству газовой магистрали из Катара в сторону Европы. Все другие варианты сопряжены с риском: Ирак нестабилен, а альтернативные маршруты проходят через территорию Иракского Курдистана. В связи с этим газопровод через Сирию является более простым и привлекательным вариантом для Анкары.

Строительство газопровода, безусловно, будет иметь последствия для Анкары и ее позиции в качестве региональной державы. Ожидается, что она усилит геополитическое влияние на Ближнем Востоке и в ЕС. Ключевым моментом здесь является то, что Турция нуждается в Сирии для реализации своей энергетической стратегии.

Добавление катарского газа в транспортную сеть Турции укрепит ее стратегическое положение, позволит ей привлечь иностранные инвестиции и усилит ее позиции в дипломатических отношениях с ЕС и НАТО.

Помимо экономических выгод, Анкара укрепит свои отношения со странами, участвующими в реализации проекта строительства катарского газопровода. Она также выиграет от импорта природного газа из Катара и снижения зависимости от российского газа, тем более что американские санкции против "Газпрома" уже заставили Турцию увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Эрдоган не раз говорил об этой идее. Также было отмечено, что турецкая сторона с большим энтузиазмом относится к этой задумке. Всего через неделю после падения режима Асада министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар выразил оптимизм по поводу реализации этого перспективного проекта. Он подтвердил, что строительство трубопровода станет возможным после падения режима Асада и что будущее инициативы зависит от единства и стабильности Сирии.

О планах по возобновлению строительства газопровода Катар-Турция заговорили и турецкие СМИ, в частности, государственное информагентство "Анадолу" сообщило о запуске проекта по транспортировке газа из Катара в Европу через Турцию. Этот газопровод станет возможным после стабилизации ситуации в Сирии и поможет Европе снизить зависимость от российского газа.

Катар: разделение влияния

Катар является вторым по величине экспортером газа в мире после России и обладает третьим по величине запасом природного газа в мире после России и Ирана, но, в отличие от Тегерана, ему не мешают санкции.

Отмечается, что за последние несколько лет Доха стала крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Растущий спрос на катарский газ, тем более что Катар — единственное государство Персидского залива, которое в последние годы увеличило экспорт газа в Европу — сделал идею прямого трубопровода в Турцию очень привлекательной.

В 2009 году Катар согласился построить газопровод через Сирию и Турцию в Европу. Он давно хотел построить трубопровод, соединяющий его с прибыльным европейским рынком. После того как Багдад отверг идею строительства газопровода, проходящего через территорию Ирака, единственным оставшимся вариантом оказалась Сирия. В 2009 году Башар Асад отказался подписать договор с Катаром о строительстве газопровода.

Но все геополитические возражения против строительства этого газопровода уже канули в Лету. Европа импортирует катарский газ морским путем, что более затратно и логистически сложнее, чем импортировать его по наземным трубопроводам.

Построив трубопровод, соединяющий месторождение "Северное" с Европой, Катар сможет "избавиться" от танкеров-газовозов, значительно сократить расходы на морские перевозки, обойти узкие места в Ормузском проливе и снизить риски, связанные с морскими перевозками.

С помощью этого газопровода Катар сможет усилить свое геополитическое влияние и утвердиться в качестве доминирующего игрока на мировых энергетических рынках. Он углубит экономические связи с Турцией, Сирией и Европой, в то же время напрямую конкурируя с доминированием России на энергетическом рынке.

Несмотря на огромные запасы газа в Катаре, строительство такого мощного газопровода потребует значительных средств. Проект может получить политическую поддержку со стороны ЕС, как недавно заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, но Доха вряд ли захочет строить весь маршрут самостоятельно, ведь протяженность трубы как никак чуть менее 2000 километров.

По словам заместителя директора Института национальной энергетики Александра Фролова, сейчас ни Евросоюз, ни Катар, не хотят брать на себя риски и расходы, связанные со строительством газопроводной ветки через Ближний Восток.

Есть и другие проблемы, связанные с транзитом через Саудовскую Аравию. С 2017 по 2021 год между Катаром и Саудовской Аравией были крайне напряженные отношения. Эр-Рияд разорвал все связи с Дохой и закрыл границу, поэтому многие аналитики считают, что трубопровод станет заложником подобных конфликтов.

Саудовская Аравия: главное препятствие

Строительство трубопровода требует сотрудничества нескольких региональных держав. Интересы Турции и Катара во многом совпадают, но самым большим препятствием на пути реализации этого проекта, скорее всего, станет Саудовская Аравия, у которой есть большой опыт в блокировке многих региональных трубопроводных проектов. По некоторым данным, Саудовская Аравия выступает против того, чтобы трубопровод Катар-Турция проходил через ее территорию.

Готовность Эр-Рияда будет иметь решающее значение. Саудовская Аравия может получить экономическую выгоду как транзитная страна, а также укрепить свои отношения с Турцией и Европой. Однако конфликты интересов между государствами Персидского залива могут создать проблемы для реализации этого проекта.

Саудовская Аравия также может сопоставить выгоды от строительства трубопровода со своей собственной стратегией экспорта энергоносителей. Россия и Иран могут выступить против строительства газопровода, рассматривая его как угрозу своему энергетическому доминированию и региональному влиянию. Не исключено, что они будут оказывать дипломатическое давление на Эр-Рияд.

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Энн-Софи Корбо выделила наиболее важный фактор, осложняющий реализацию проекта газопровода, и это — Саудовская Аравия. Корбо считает, что если удастся решить проблему регионального соперничества, то газопровод Катар-Турция может быть построен к 2030 году.

Евросоюз: острая необходимость

Газопровод Катар-Турция является привлекательной альтернативой для европейских политиков. Он предлагает более дешевое решение, чем морские перевозки, и, что более важно, защищает Европу от риска новых перебоев в поставках и снижает ее зависимость от импорта СПГ.

В последнее время Европа стремится диверсифицировать импорт энергоносителей, чтобы снизить свою зависимость от российского природного газа. По мнению большинства аналитиков, строительство газопровода Катар-Турция навсегда избавит Европу от зависимости от России.

Страны занялись активной разработкой проекта сразу после начала спецоперации на Украине и сокращения объема российского экспорта в Европу, что вынудило Кремль заняться поиском новых рынков для сбыта трубопроводного газа.

Соединение крупнейшего в мире месторождения, расположенного в Катаре, с Европой, крупнейшим потребительским рынком мира, позволит обойти Россию, а также избавит Европу от длительного ожидания танкеров-газовозов. Если этот проект будет успешно реализован в будущем, то ЕС выиграет от надежных поставок в долгосрочной перспективе.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопросы Международного радио Монте-Карло касательно газопровода Катар-Турция, заявив: "Газопровод Катар-Турция — это очень важный вопрос, который может компенсировать европейцам российский газ".

В прошлом году Европе удалось снизить зависимость от российского трубопроводного газа с 46% до 10%, но это снижение обошлось её экономике очень дорого: цена на газ выросла с 27 долларов [до СВО] до 70 долларов за миллион британских тепловых единиц (около 2450 долларов за тысячу кубометров).

Необходимо найти экономически эффективные способы транспортировки газа из этого региона в Европу, что требует строительства газопровода. Если катарский газ начнет поступать на европейский рынок, то усилится конкуренция, что приведет к снижению цен, а Путин потеряет возможность влиять на цены на нефть.

Стратегическое расположение газопровода Катар-Турция, огромные запасы газа в Катаре и продолжающиеся усилия Европы по диверсификации источников энергии делают этот трубопровод сильным конкурентом. Катар станет поставщиком для ЕС, Турция укрепит свои позиции, а Сирия получит экономическую выгоду.

Газопровод также может укрепить сотрудничество и экономические связи между странами-транзитерами. Он может подорвать влияние Ирана и доминирование России на европейских энергетических рынках. Для ЕС, который после начала СВО изо всех сил пытается заменить импорт газа из России, этот газопровод станет надежным источником энергии.

Однако, несмотря на потенциальные выгоды, у этого многообещающего проекта есть свои трудности. Его успех зависит от позиции региональных игроков.