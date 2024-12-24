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Военное обозрение

Для дальнобойного огня на Балтике: Швеция заказала противокорабельные ракеты RBS15 Mk3

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Швеции заказало у местного концерна Saab модернизацию противокорабельных ракет RBS15 Mk2, установленных на наземных мобильных платформах, до уровня Mk3. Стоимость сделки составляет €70 млн, поставки должны начаться в 2026 году.

Сделка направлена на повышение способности Швеции реагировать на возрастающие угрозы на Балтике

- отметили в военном ведомстве.

Как отмечает разработчик, RBS15 Mk3 обладает увеличенной до более 200 км дистанцией огня (дальнобойность в два раза выше, чем у Mk2) и усовершенствованной системой наведения (к ИНС и активной радиолокации добавилось GPS-позиционирование, возможна установка ИК-ГСН). Масса ракеты составляет 800 кг, из которых 200 кг приходятся на БЧ (вес ВВ 170 кг).

Как ожидается, основным местом дислокации модернизированных ПКР в наземном исполнении станет Готланд.

Источник изображения: topwar.ru

Этот остров занимает центральное положение в Балтийском море. Используя его в качестве базы, вы сможете доминировать на Балтике и контролировать коммуникации на море и в воздухе

- заявили в Минобороны Швеции.

В период разрядки, последовавшей за распадом СССР, мощное военное присутствие на острове было свёрнуто, за его защиту отвечало только ополчение. В 2018 году был восстановлен Готландский полк, состоящий как из контрактников, так и призывников.

Полк неуклонно растёт, и через несколько лет боевая группа «Готланд» будет полностью сформирована и способна отразить атаку подготовленного противника

- отметили в военном ведомстве.

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Страны
Россия
Швеция
Продукция
RBS-15
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