В России создали 16-ступенчатую автоматическую коробку передач

Она сочетается с моторами мощностью от 440 до 620 л.с.

Пока АвтоВАЗ никак не начнет устанавливать на свои машины классическую автоматическую коробку передач, Ростсельмаш запускает стендовые испытания первой российской АКП для тяжелых тракторов. Она называется RSM PowerShift и предназначена для работы с моторами мощностью от 440 до 620 л.с.

Судя по всему, отечественная коробка передач является клоном японской коробки передач Okubo Gear. Ранее японцы поставляли свои агрегаты Ростсельмашу, а в 2018 году компании договорились о локализации выпуска японских трансмиссий в Ростове. Несмотря на сборку систем в России, Okubo Gear поставляла для АКП около сотни компонентов. Сейчас их, видимо, заменили отечественными аналогами.

RSM PowerShift насчитывает 16 передач вперед и 4 назад, она имеет режим ручного переключения передач в случае необходимости. В 2025 году RSM PowerShift протестируют в реальных полевых условиях в составе трактора РСМ 3002 4WD.

АКП PowerShift 440–620 л.с. является не единственной моделью автоматических коробок передач от Ростсельмаш. В данный момент в разработке инженеров-конструкторов находится еще несколько моделей для классических и шарнирно-сочлененных тракторов разной мощности от 170 до 600+ л.с., — рассказали в компании.