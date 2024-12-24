«Снижен риск возгорания или взрыва»: Италия завершила разработку литий-ионных аккумуляторов LBS для подлодок

В течение 10 лет итальянский концерн Fincantieri при участии ВМС страны вёл разработку литий-ионных аккумуляторов LBS, предназначенных для замены традиционных свинцово-кислотных батарей. На днях было заявлено о завершении эксплуатационных испытаний новой системы.
- отметил разработчик.
Новые батареи планируется устанавливать на подлодки нового класса U212 NFS и уже состоящие на вооружении субмарины проекта U212A при проведении их капитального ремонта.
Источник изображения: topwar.ru
Как ранее указывал разработчик, батарея емкостью 65 Ач состоит из электродов на основе литий-железо-фосфатного соединения (LiFePO4):
По плотности энергии новый аккумулятор почти вдвое превышает свинцово-кислотную батарею. Имеется возможность быстрой зарядки при высокочастотном токе, обеспечивается очень низкий уровень саморазряда, отсутствует эффект памяти, срок службы составляет примерно до 10 лет по сравнению с 5 годами.