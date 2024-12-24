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«Снижен риск возгорания или взрыва»: Италия завершила разработку литий-ионных аккумуляторов LBS для подлодок

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Концепт подлодки U212 NFS
Концепт подлодки U212 NFS.
Источник изображения: topwar.ru

В течение 10 лет итальянский концерн Fincantieri при участии ВМС страны вёл разработку литий-ионных аккумуляторов LBS, предназначенных для замены традиционных свинцово-кислотных батарей. На днях было заявлено о завершении эксплуатационных испытаний новой системы.

Благодаря своим непревзойденным возможностям LBS теперь входит в число лучших решений для аккумуляторов в Европе и мире

- отметил разработчик.

Новые батареи планируется устанавливать на подлодки нового класса U212 NFS и уже состоящие на вооружении субмарины проекта U212A при проведении их капитального ремонта.

Источник изображения: topwar.ru

Как ранее указывал разработчик, батарея емкостью 65 Ач состоит из электродов на основе литий-железо-фосфатного соединения (LiFePO4):

Они очень стабильны при высоких температурах и могут выдерживать сильные механические нагрузки, существенно снижая риск возгорания или взрыва из-за так называемого теплового разгона.

По плотности энергии новый аккумулятор почти вдвое превышает свинцово-кислотную батарею. Имеется возможность быстрой зарядки при высокочастотном токе, обеспечивается очень низкий уровень саморазряда, отсутствует эффект памяти, срок службы составляет примерно до 10 лет по сравнению с 5 годами.

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Страны
Италия
Компании
Fincantieri
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