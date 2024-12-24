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Китай приступил к созданию второй спутниковой группировки на низкой околоземной орбите

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Китай приступил к созданию второй спутниковой группировки на низкой околоземной орбите
Китай приступил к созданию второй спутниковой группировки на низкой околоземной орбите.
Источник изображения: Chinese Academy of Launch Vehicle Technology

Китай начал создание второго спутникового интернет-созвезди на низкой околоземной орбите (НОО). Ракета-носитель Long March 5B стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань 16 декабря в 18:00 по местному времени (5:00 утра по восточному времени США), выведя на орбиту 10 спутников широкополосной связи.

По словам Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), государственной компании, производящей ракеты семейства Long March, всё прошло гладко. 

Спутники вышли на запланированную орбиту, миссия запуска была полностью успешной, — написала CALT в обновлении на WeChat рано утром во вторник (17 декабря).

В этом обновлении спутники описываются как «огромные по размеру», но не указываются их масса или размеры. Также не указано, где были развёрнуты космические аппараты, но эту информацию предоставили астрофизик и отслеживающий спутники Джонатан Макдауэлл и ВВС США.

Поздравляем ВВС @S4S_SDA с быстрой каталогизацией 10 китайских интернет-спутников, запущенных сегодня, на орбите 1097 х 1110 км х 86,5 градусов, — сказал Макдауэлл в понедельник на платорме X.

Запущенные спутники являются первой партией для Guowang, большого созвездия широкополосной связи на НОО, которая в конечном итоге будет состоять из почти 13 000 космических аппаратов, согласно плану.

Guowang, название которого переводится как «национальная сеть», будет управляться компанией China Satnet, которую китайское правительство учредило в 2021 году.

Также в процессе вывода на орбиту находится ещё одно китайское созвездие широкополосной связи — Qianfan («Тысяча парусов»), котороя в итоге будет состоять из примерно 13 000 спутников. 54 космических аппарата Qianfan были запущены в рамках трёх миссий, стартовавших в этом году.


Китай приступил к созданию второй спутниковой группировки на низкой околоземной орбите.
Источник: CCTV

Qianfan и Guowang станут китайскими версиями Starlink SpaceX в НОО, которая уже предоставляет услуги по всему миру. Starlink в настоящее время состоит из более чем 6 800 активных спутников, но это число постоянно растёт: SpaceX запустила более 80 миссий Starlink только в этом году. В конечном итоге это спутниковое созвездие может вырасти до 40 000 спутников.

В предыдущих миссиях 23-тонная основная ступень Long March 5B возвращалась на Землю неконтролируемым образом примерно через неделю после запуска, вызывая критику со стороны космического сообщества. Однако, по-видимому, это не произошло во время запуска Guowang в понедельник: по данным SpaceNews, основная ступень не должна была достичь орбиты, поскольку в миссии использовалась верхняя ступень под названием YZ-2.

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Страны
Китай
США
Компании
CALT
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