Китай начал создание второго спутникового интернет-созвезди на низкой околоземной орбите (НОО). Ракета-носитель Long March 5B стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань 16 декабря в 18:00 по местному времени (5:00 утра по восточному времени США), выведя на орбиту 10 спутников широкополосной связи.
По словам Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), государственной компании, производящей ракеты семейства Long March, всё прошло гладко.
В этом обновлении спутники описываются как «огромные по размеру», но не указываются их масса или размеры. Также не указано, где были развёрнуты космические аппараты, но эту информацию предоставили астрофизик и отслеживающий спутники Джонатан Макдауэлл и ВВС США.
Запущенные спутники являются первой партией для Guowang, большого созвездия широкополосной связи на НОО, которая в конечном итоге будет состоять из почти 13 000 космических аппаратов, согласно плану.
Guowang, название которого переводится как «национальная сеть», будет управляться компанией China Satnet, которую китайское правительство учредило в 2021 году.
Также в процессе вывода на орбиту находится ещё одно китайское созвездие широкополосной связи — Qianfan («Тысяча парусов»), котороя в итоге будет состоять из примерно 13 000 спутников. 54 космических аппарата Qianfan были запущены в рамках трёх миссий, стартовавших в этом году.
|Китай приступил к созданию второй спутниковой группировки на низкой околоземной орбите.
|Источник: CCTV
Qianfan и Guowang станут китайскими версиями Starlink SpaceX в НОО, которая уже предоставляет услуги по всему миру. Starlink в настоящее время состоит из более чем 6 800 активных спутников, но это число постоянно растёт: SpaceX запустила более 80 миссий Starlink только в этом году. В конечном итоге это спутниковое созвездие может вырасти до 40 000 спутников.
В предыдущих миссиях 23-тонная основная ступень Long March 5B возвращалась на Землю неконтролируемым образом примерно через неделю после запуска, вызывая критику со стороны космического сообщества. Однако, по-видимому, это не произошло во время запуска Guowang в понедельник: по данным SpaceNews, основная ступень не должна была достичь орбиты, поскольку в миссии использовалась верхняя ступень под названием YZ-2.