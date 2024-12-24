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kod.ru

Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla

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Agibot
Роботы Agibot.
Источник изображения: kod.ru

Стартап Agibot, известный в Китае как Zhiyuan Robotics, объявил о начале серийного производства человекоподобных роботов общего назначения.

Компания, основанная в феврале 2023 года, к концу года планирует выпустить около 1000 таких роботов, из которых уже собрано 962. Производство ведётся на заводе Lingang Fengxian в Шанхае, где сами роботы помогают в процессах сборки и тестирования.

Для обучения роботов Agibot организовала «фабрику сбора данных», где они осваивают бытовые задачи, такие как складывание одежды и уборка. Это ставит компанию на шаг впереди конкурентов, включая Tesla, чей владелец Илон Маск ранее заявлял, что массовое производство роботов-гуманоидов у них начнётся не раньше 2026 года.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
1 комментарий
№1
24.12.2024 14:07
Их самих почти полтора млрда, теперь ещё млрд. роботов наделают, судя по фотке.
Нихао, блин!
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