Чудо для Зеленского. Готовят ли ВСУ нападение на Белоруссию?

Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из Белоруссии

Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии. При этом военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок не исключает, что в ближайшее время ВСУ осуществят контрудар. С чем может быть связано предупреждение Госдепартамента, готовится ли на Белоруссию нападение и в каких направлениях ВСУ может вести "рождественское контрнаступление" - в нашем материале.

Не исключено, что Верховный главнокомандующий ВСУ уже огласил на совещании в своей ставке выводы из обстановки - «конфигурация линии боевого соприкосновения, укомплектованность соединений и частей противника позволяет нам сделать вывод о том, что наиболее целесообразно нанести: главный удар - в направлении Белгород; другой удар - в направлении Севск-Брянск».

Прежде чем разбирать, насколько целесообразен выбор направлений предполагаемых ударов ВСУ, напомним о так называемом «Чуде на Висле», произошедшем в 1920 году. Варшавская битва, также известная под этим названием, - ключевое сражение Советско-польской войны 1919-1921 годов, в котором Польша смогла не только остановить наступление Красной армии, но и нанести ей тяжелейшее поражение, тем самым добившись коренного перелома в ходе войны. Нельзя исключать, что память об этом небывалом разгроме Красной армии и сегодня вдохновляет политиков и военных в Киеве.

Теперь о выборе направлений главного и другого удара Вооруженных сил ВСУ в гипотетической наступательной операции/контрударе.

Предположим, что противник планирует осуществить ее в Херсонской, Запорожской областях или на одном из Донецких направлений и предполагает нанести поражение наиболее опасным группировкам противника, восстановить или улучшить положение на одном-двух наиболее важных направлениях. Вообразим даже, что ВСУ в этом случае добились крупного тактического успеха и существенно вклинились в оборону российских войск.

Но у этого в целом положительного для украинской армии результата не будет абсолютно никакого политического звучания. Предположим, части и соединения ВСУ в ходе боев продвинулись на 15-20 км. Эта новость может даже не попасть на ленты мировых информационных агентств, а если и попадет, то будет располагаться далеко не на первополосных местах.

А вот если украинская армия вновь вторгнется на территорию Российской Федерации (предположим, существенно продвинется на направлениях на Брянск и Белгород), захватит существенные участки территории России и города, то вот это, без всякого сомнения, будет для Владимира Зеленского некоей разновидностью «Чуда на Висле».

По всей видимости, если Генштаб ВСУ и планирует какой-либо контрудар/наступательную операцию, то все действия украинской армии задумываются, скорее всего, именно под этим углом зрения.

Откуда на Белоруссию готовится нападение?

В экспертном сообществе республики периодически озвучиваются мнения, что вполне возможно вторжение НАТО на территорию Белоруссии. На первом этапе границу республики пересекают сравнительно небольшие по численности вооруженные группы с задачей захвата населенных пунктов в Кобринском районе и белорусском Полесье.

Специалисты в Белоруссии полагают, что, когда начнутся боевые действия между этими подразделениями и ВС РБ, на помощь сепаратистам придут Объединенные вооруженные силы НАТО с целью спасения демократии. Затем к вооруженной борьбе подключатся части и соединения ВСУ. Такой сценарий гипотетически вполне возможен, но вероятность его осуществления в обозримый срок весьма и весьма низка.

Что касается вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, то у украинской армии на сегодня есть куда более значимые задачи, чем открытие еще одного фронта вооруженной борьбы.

Войско Польское без разрешения Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи не стронется с места. В ближайшие планы избранного президента США Дональда Трампа, насколько известно, большая европейская война не входит.

Что касается призыва Госдепа США к американским гражданам немедленно уехать из Белоруссии, то эти действия никак не связаны с возможными военными действиями, и среди причин опасности посещения Белоруссии указаны произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам США со стороны посольства в случае эксцессов.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок