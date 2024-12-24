Германия передала Украине очередную партию немецких танков Leopard 1A5 вместе с запчастями

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Германия поставила Украине очередную партию танков Leopard 1A5, техника вошла в новый пакет военной помощи. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Украинская армия пополнилась немецкими танками Leopard 1A5 в количестве 15 единиц. Техника поставлена Германией совместно с Данией. Вместе с танками немцы поставили и запчасти, чтобы у украинской армии была возможность приводить технику в исправное состояние на месте, а не возить для ремонта на территорию соседних стран.

Танки Leopard 1A5 Киев получает с 2023 года. В сентябре этого года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия совместно с Данией поставила Украине 58 таких танков, в планах поставить еще 77.

Кроме танков, в пакет военной помощи вошли два ЗРК Patriot, один ЗРК IRIS-T SLS и один IRIS-T SLM (ближнего и среднего радиуса действия). Также из зенитных средств еще две ЗСУ Gepard и 65 тысяч снарядов к ним, два радара TRML-4D. Кроме того, ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9L/I-1 Sidewinder, снаряды для танков Leopard 1 и Leopard 2, САУ PzH 2000 и 52 тыс. снарядов калибра 155 мм.

Также немцы передали 30 бронемашин MRAP, семь броневиков Caracal, 12 грузовиков, восемь автоцистерн, машину для пограничников. Различные беспилотники, подводные буксировщики, системы разминирования, 20 тыс. гранат, 15 тыс. минометных снарядов калибра 120-мм, 4 580 противотанковых мин, 120 автоматических станковых гранатометов HK GMG, 200 пулеметов MG4, штурмовые и снайперские винтовки, 4,3 млн патронов и т.д.