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Интерфакс-АВН

В ОДКБ отработали совместные действия при диверсиях и терактах - Объединённый штаб

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Представители Армении в тренировке не участвовали

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Действия при диверсиях и терактах отработаны в ходе совместной тренировки дежурных смен Центра кризисного реагирования ОДКБ, пунктов управления оборонных ведомств и министерств по чрезвычайным ситуациям стран-участниц, сообщает Объединённый штаб организации.

"В рамках совершенствования кризисного реагирования дежурные смены отработали совместные действия при выявлении диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

В ходе тренировки отрабатывались совместные действия дежурных смен при выявлении диверсий на объектах критической инфраструктуры, при инцидентах на госгранице одного из государств-участника ОДКБ.

"Кроме того, согласно замыслу совместной тренировки, на одном из объектов в результате террористического акта сложилась чрезвычайная ситуация с масштабным разливом химически опасного вещества, ликвидация которой потребовала оперативного привлечения спасательных подразделений", - информирует штаб.

По его данным, в режиме видеоконференции в тренировке приняли участие представители Национального центра управления обороной РФ, Центра кризисного реагирования ОДКБ, Пункта управления министерства обороны Белоруссии, Национального центра управления обороной Генерального штаба вооруженных сил Казахстана, Центра кризисного реагирования Главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил Киргизии, Пункта управления министерства обороны Таджикистана, оперативные дежурные смены министерств по чрезвычайным ситуациям стран-участниц ОДКБ.

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