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Flotprom

Шведский флот вооружится новой противокорабельной ракетой

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Компания Saab подписала контракт с Управлением оборонных закупок Швеции на модернизацию мобильных установок противоокорабельных ракет RBS-15 до версии Mk4. Как уточняет Naval News, общая стоимость заказа составляет 800 млн шведских крон (около 70 млн евро), поставки новых боеприпасов начнутся в 2026 году.

В настоящее время береговые войска ВМС Швеции используют противокорабельные ракеты RBS-15 версии Mk2, принятые на вооружение в 2016 году.

Мобильные установки противокорабельных ракет RBS-15 Mk2

FMV


"Шведский флот значительно усилит свои возможности, получив противокорабельную ракету с более совершенной головкой самонаведения, увеличенной дальностью и более мощной боеголовкой. RBS-15 специально разработана для сложных метеоусловий Балтийского моря", – заявил Гёрген Йоханссон, возглавляющий в Saab направление боеприпасов.

RBS-15 (Robotsystem 15) – противокорабельная ракета класса "поверхность–поверхность" и "воздух–поверхность" типа "выстрелил и забыл". Система разработана и производится Saab в сотрудничестве с немецким партнером Diehl Defence. Первое поколение Mk1 поступило на вооружение ВМС Швеции в середине 1980-х годов. Дальность ракеты составляла около 70 км.

Используемая сегодня шведскими ВМС ракета RBS-15 версии Mk2 имеет ту же дальность, но оснащена усовершенствованной системой наведения, которая использует инерциальное, GPS и активное радиолокационное самонаведение. Ее производство началось в 1998 году.

Более поздняя версия Mk3 используется военными Германии и Польши. Она способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 200 км.

Швеция перейдет с Mk2 сразу на новейший вариант Mk4 (также известный как "Гунгнир"). По данным Saab, дальность этой версии будет больше. Также улучшена головка самонаведения и снижена масса ракеты. Планируется, что этими боеприпасами вооружат шведские корветы класса "Висбю" и истребителей JAS-39 "Грипен".

Различные варианты противокорабельных ракет RBS-15 приняты на вооружение в Хорватии, Финляндии, Таиланде и Алжире.

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