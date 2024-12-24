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ЦАМТО

Египет намерен закупить в США ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" – DSCA

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Макет ракеты AGM-114 Hellfire.
Макет ракеты AGM-114 Hellfire.
Источник изображения: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 23 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Египту в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет AGM-114R "Хеллфайр", а также связанных элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость продажи может составить 630 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило конгресс о возможности поставки 20 декабря.

Правительство Египта обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 2183 ракет AGM-114R "Хеллфайр" класса "воздух-земля".

Запрос также включает запасные части; техническую помощь правительства США; комплексную логистическую поддержку; аппаратные средства; техническую документацию; услуги ремонта и возвращения; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить обороноспособность дружественной страны на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что продажа расширит возможности ВС Египта по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Египта не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение, поскольку они уже эксплуатируют данные боеприпасы.

Основным подрядчиком поставки определена корпорация Lockheed Martin.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Египет
США
Продукция
AGM-114
Компании
Lockheed-Martin
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