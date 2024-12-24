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Немецкий парламент дал "зеленый свет" программе закупки новых фрегатов

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Комитеты по обороне и бюджету немецкого бундестага сделали шаг к модернизации ВМС Германии: они одобрили первоначальное финансирование закупки американской боевой системы "Иджис" (Aegis) для оснащения будущих фрегатов класса F127.

Как уточняет Navy Recognition, первоначальное финансирование в размере 44,5 млн евро позволит Lockheed Martin провести технико-экономическое обоснование для оценки интеграции "Иджис" в конструкцию фрегата проекта MEKO A-400, который считается наиболее вероятным победителем тендера на поставку кораблей типа F127.

Дизайн фрегата проекта MEKO A-400

ThyssenKrupp Marine Systems


Флот Германии намерен к 2035 году ввести в эксплуатацию все шесть фрегатов нового поколения. В начале сентября этого года судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) создала совместное предприятие с Naval Vessels Lürssen (NVL) для участия в этом тендере с проектом MEKO A-400 AMD. По заявлению представителей TKMS, постройка первого фрегата может начаться уже в 2025 году.

MEKO A-400 AMD – это корабль водоизмещением 10 тысяч тонн, спроектированный для последующего использования боевой системы "Иджис", поддерживающей установку американских радаров линейки AN/SPY с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Конструкция предлагает две ракетные установки вертикального пуска Mk.41 на 32 ячейки каждая. Для Германии основным боеприпасами для Mk.41 станут зенитные ракеты большой дальности SM-2 и SM-6 для решения задач ПВО и ПРО. Однако эти комплексы позволяют применять противокорабельные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Счетверенные ЗРК ESSM обеспечат возможности противовоздушной обороны на средней дистанции. Ракетный арсенал завершат две установки RIM-116 и установка для запуска противокорабельных ракет NSM на восемь ячеек.

Артиллерийское вооружение включает основную 127-мм пушку от итальянской группы Leonardo и несколько 30-мм и 20-мм комплексов.

Кроме того, разработчики предусмотрели размещение на борту двух лазерных излучателей, предназначенных для уничтожения БПЛА и небольших надводных целей. Эту систему продолжает разрабатывать Rheinmetall.

Предполагается, что фрегаты оснастят двумя газовыми турбинами, которые позволят развивать скорость до 32 узлов. Дальность плавания – 4000 морских миль, автономность – 30 дней.

Ангар рассчитан на два вертолета типа NH-90.

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Страны
Германия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
NH90
NSM
SM-2
SM-6
Иджис
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Проекты
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