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ЦАМТО

Германия поставила Украине шестую батарею ЗРК средней дальности IRIS-T SLM

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинг по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе 20 декабря объявил о поставке на Украину очередного зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM.

"На данный момент идет передача ВСУ еще одной системы IRIS-T, а также ЗСУ "Гепард" SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе с боеприпасами, производство которых мы возобновили", – заявил О.Шольц.

Напомним, что в начале сентября власти Германии подтвердили намерение придерживаться плана поставки ВСУ 12 зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM ВС Украины, включая ранее взятые на себя обязательства. На тот момент четыре комплекса IRIS-T SLM уже были поставлены, еще два планировалось передать до конца года (пятый был поставлен в октябре), а оставшиеся шесть – в 2025 году. Как было заявлено, поэтапная поставка подчеркивает стратегический подход Германии к поддержке Украины, гарантируя эффективную интеграцию систем в ее оборонную инфраструктуру.

В состав каждой батареи IRIS-T SLM компании Diehl Defense входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Наряду с IRIS-T SLM, Германия поставляет ВС Украины ЗРК малой дальности IRIS-T SLS. По состоянию на сентябрь было переданы три комплекса данного типа. Тогда же О.Шольц пообещал поставить еще 9 дополнительных систем, включая две в 2024 году (одна была поставлена в начале октября). Остальные планируется передать Украине в 2025 году.

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Германия
Украина
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SLS
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