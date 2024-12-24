Директор ИМБП РАН: влажные салфетки могут защитить от радиации в космосе

Их уже применяют на МКС, отметил Олег Орлов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Влажные салфетки являются эффективным защитным компонентом от определенных видов излучения и уже применяются на Международной космической станции (МКС). Об этом на пресс-конференции сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"В настоящее время отрабатываются различные средства защиты от радиации, в том числе новые материалы, композитные материалы. Более легкие в исполнении, они позволяют обеспечивать защиту. В том числе мы используем на МКС уже сейчас изделие, которое представляет собой влажные салфетки, они являются хорошим защитным компонентом от определенных видов излучения. Защита используется в том числе и локальная, которая позволяет защищать критические органы - я имею в виду в первую очередь головной мозг", - сказал Орлов.

Он отметил, что полет на Марс возможен и сегодня, но в текущих условиях поставил бы точку в профессиональной карьере космонавта. "Полет человека к Марсу на сегодняшний день возможен даже в пределах существующих радиационных нормативов. Но проблема в том, что данный полет будет предельным по количеству радиационного воздействия, допустимого за карьеру космонавта. Слетал к Марсу - профессиональная карьера закончилась", - подчеркнул глава ИМБП.