«Ломаются во время боя»: украинские танкисты оценили польские ОБТ PT-91 Twardy

Источник изображения: topwar.ru
Польша является одним из основных поставщиков матчасти для ВСУ. Так, за всё конфликта только официально киевскому режиму было передано 324 танка различных типов, в том числе не менее 30 единиц PT-91 Twardy.
Это модернизированная версия Т-72M1, который по лицензии выпускался в Польше. Всего с 1995 года до уровня Twardy было доведено 232 машины, подавляющую часть которых при передаче ВСУ пришлось восстанавливать из-за удручающего состояния техники. Получившие их украинские танкисты поделились своим мнением об этом ОБТ.
По словам одного из экипажей, обучение проходило в Польше и длилось всего несколько недель, позволив овладеть лишь базовыми навыками и поэтому многому пришлось доучиваться собственными силами уже в Украине, в том числе во время боёв в Запорожье.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается, машина имеет мощный и надежный двигатель [дизельный S-12U на 850 л. с. (630 кВт) от PZL-Wola], защита улучшена и усилена [оснащена польской ДЗ ERAWA], а СУО и прицелы [с тепловизорами] позволяют вести огонь чрезвычайно точно.
- указывают танкисты.
Однажды они подошли к противнику вплотную на расстояние около 100 метров и после первого же выстрела вынуждены были стремительно откатываться из-за поломки:
Источник изображения: topwar.ru
Из-за постоянных технических проблем с танком многое зависит от мехвода, который отвечает за скорость и манёвренность. Командиру помогает в оценке обстановки штаб, использующий беспилотники.
- даёт свою оценку экипаж.
Источник изображения: topwar.ru
Для борьбы с этими угрозами на PT-91 Twardy, уже оснащённый композитной бронёй и ДЗ, устанавливают средства РЭБ и защитные [решётчатые] экраны.
- заявляет экипаж украинского PT-91 Twardy.