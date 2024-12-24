«Ломаются во время боя»: украинские танкисты оценили польские ОБТ PT-91 Twardy

Источник изображения: topwar.ru

Польша является одним из основных поставщиков матчасти для ВСУ. Так, за всё конфликта только официально киевскому режиму было передано 324 танка различных типов, в том числе не менее 30 единиц PT-91 Twardy.

Это модернизированная версия Т-72M1, который по лицензии выпускался в Польше. Всего с 1995 года до уровня Twardy было доведено 232 машины, подавляющую часть которых при передаче ВСУ пришлось восстанавливать из-за удручающего состояния техники. Получившие их украинские танкисты поделились своим мнением об этом ОБТ.

По словам одного из экипажей, обучение проходило в Польше и длилось всего несколько недель, позволив овладеть лишь базовыми навыками и поэтому многому пришлось доучиваться собственными силами уже в Украине, в том числе во время боёв в Запорожье.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, машина имеет мощный и надежный двигатель [дизельный S-12U на 850 л. с. (630 кВт) от PZL-Wola], защита улучшена и усилена [оснащена польской ДЗ ERAWA], а СУО и прицелы [с тепловизорами] позволяют вести огонь чрезвычайно точно.

Сама машина, если в исправном состоянии, то очень хорошо работает. Если она отремонтирована качественно, то она себя хорошо и покажет. Если же в ней есть что-то неисправное, то это уже не то. Особо опасно выявить неисправность уже во время боя

- указывают танкисты.

Однажды они подошли к противнику вплотную на расстояние около 100 метров и после первого же выстрела вынуждены были стремительно откатываться из-за поломки:

Такого во время боя не должно случаться.

Источник изображения: topwar.ru

Из-за постоянных технических проблем с танком многое зависит от мехвода, который отвечает за скорость и манёвренность. Командиру помогает в оценке обстановки штаб, использующий беспилотники.

Самые страшные угрозы – это FPV-дроны, барражирующий боеприпас «Ланцет» и ПТРК «Корнет». Также опасны противотанковые мины

- даёт свою оценку экипаж.

Источник изображения: topwar.ru

Для борьбы с этими угрозами на PT-91 Twardy, уже оснащённый композитной бронёй и ДЗ, устанавливают средства РЭБ и защитные [решётчатые] экраны.

Появились они примерно одновременно. Ещё летом 2023 года ни РЭБ, ни защитных экранов на танках не было, но уже осенью – в начале зимы того года они начали распространяться. Сначала экраны были самодельными, впоследствии появились заводские. Сейчас ими защищён каждый танк

- заявляет экипаж украинского PT-91 Twardy.