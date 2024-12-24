ВС Болгарии получили первую РЛС ARTHUR

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Болгарии сообщило о состоявшейся 18 декабря в 4-м артиллерийском полку (Асеновград) официальной церемонии приемки новой РЛС артиллерийской разведки ARTHUR (ARTillery Hunting Radar) MOD "С".

В ходе церемонии командиру батареи артиллерийской разведки был официально вручен символический ключ от радиолокационной станции.

Командующий Сухопутными войсками Болгарии генерал-майор Деян Дешков подчеркнул, что поставка РЛС является первым шагом на пути модернизации парка вооружений ВС Болгарии. По информации командующего, РЛС – это принципиально новое оружие для Сухопутных войск и, в частности, для 4-го артиллерийского полка. В ближайшее время ВС Болгарии будут поставлены еще несколько радиолокационных систем этого типа.

Вплоть до настоящего времени официально не сообщалось о том, когда был заключен контракт, количестве заказанных РЛС и сроках их поставки.

По информации неофициальных источников, РЛС размещена на шасси грузовика Tatra 815-7 с колесной формулой 4x4. В соответствии с требованиями СВ Болгарии, станция была интегрирована с системой цифровой связи FONET и системой боевого управления TOPAZ польской разработки. Соглашение на интеграцию было заключено с польской WB Group в конце 2023 года.

В настоящее время ВС Болгарии осуществляют выбор поставщика новых артиллерийских систем, соответствующих стандартам НАТО. Как ожидается, поставщик будет определен в 2025 году. Несмотря на 20 лет пребывания в НАТО, на текущий момент на вооружении ВС Болгарии по-прежнему состоят артиллерийские системы советского периода.