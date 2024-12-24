Войти
ЦАМТО

ВС Болгарии получили первую РЛС ARTHUR

414
0
0
Норвежские контрбатарейные РЛС ARTHUR модификации "А" на шасси Bv206 &copy; Forsvaret
Норвежские контрбатарейные РЛС ARTHUR модификации "А" на шасси Bv206 © Forsvaret.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Болгарии сообщило о состоявшейся 18 декабря в 4-м артиллерийском полку (Асеновград) официальной церемонии приемки новой РЛС артиллерийской разведки ARTHUR (ARTillery Hunting Radar) MOD "С".

В ходе церемонии командиру батареи артиллерийской разведки был официально вручен символический ключ от радиолокационной станции.

Командующий Сухопутными войсками Болгарии генерал-майор Деян Дешков подчеркнул, что поставка РЛС является первым шагом на пути модернизации парка вооружений ВС Болгарии. По информации командующего, РЛС – это принципиально новое оружие для Сухопутных войск и, в частности, для 4-го артиллерийского полка. В ближайшее время ВС Болгарии будут поставлены еще несколько радиолокационных систем этого типа.

Вплоть до настоящего времени официально не сообщалось о том, когда был заключен контракт, количестве заказанных РЛС и сроках их поставки.

По информации неофициальных источников, РЛС размещена на шасси грузовика Tatra 815-7 с колесной формулой 4x4. В соответствии с требованиями СВ Болгарии, станция была интегрирована с системой цифровой связи FONET и системой боевого управления TOPAZ польской разработки. Соглашение на интеграцию было заключено с польской WB Group в конце 2023 года.

В настоящее время ВС Болгарии осуществляют выбор поставщика новых артиллерийских систем, соответствующих стандартам НАТО. Как ожидается, поставщик будет определен в 2025 году. Несмотря на 20 лет пребывания в НАТО, на текущий момент на вооружении ВС Болгарии по-прежнему состоят артиллерийские системы советского периода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Компании
Tatra
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 16:52
  • 6622
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 13:29
  • 8553
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 06:27
  • 0
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа