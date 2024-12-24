Lockheed Martin получила контракт на производство 145 истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны США объявило о предоставлении корпорации Lockheed Martin дополнительного контракта с фиксированной стоимостью 11,763 млрд. долл. на производство 145 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для ВС США и инозаказчиков.

Согласно пресс-релизу МО США от 20 декабря, контракт подписан в рамках реализации 18-го полносерийного производственного лота (Lot 18) F-35 и предусматривает поставку: 48 самолетов в версии F-35A для ВВС США, 16 F-35B и 5 F-35C – для Корпуса морской пехоты США, 14 F-35C – для ВМС США; 15 F-35A и один F-35B – для других партнеров по программе F-35; 39 F-35A и 7 F-35B – для заказчиков по программе "Иностранные военные продажи" (FMS). Кроме того, контракт предусматривает инструментальную поддержку для Италии и Японии на предприятиях окончательной сборки F-35 в этих двух странах.

Работы по договору будут выполняться на мощностях в Форт-Уэрте (шт.Техас; 57%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния; 14%), Уортоне (Великобритания; 9%), Камери (Италия; 4%), Орландо (шт.Флорида; 4%), Нашуа (шт.Нью-Гемпшир; 3%), Балтиморе (шт.Мэриленд; 3%), Сан-Диего (шт.Калифорния; 2%), Нагоя (Япония; 2%), других производственных площадках за пределами континентальной части США (2%) и, как ожидается, будут завершены в июне 2027 года.

Многие аналитики отмечают, что самолеты для ВС США были заказаны, несмотря на неоднократную критику американского миллиардера Илона Маска, который призывал остановить программу F-35 как "худшее в истории" военное решение по соотношению "эффективность-стоимость", а в качестве альтернативы этой сложной военной системе призывал развивать новые беспилотные авиационные комплексы.