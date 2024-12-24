Швейцария участвует в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине

Представители швейцарского МИД отказались пояснять, какие страны участвуют в подготовке переговоров и кто выступает в качестве инициатора этих подготовительных работ

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Швейцарии участвуют в подготовке переговоров по установлению режима прекращения огня на Украине, но об организации нового украинского саммита речи не идет. Об этом ТАСС заявили в швейцарском МИД.

"Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами [конфликта], - говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевым фактором являются выборы в США".

Представители швейцарского МИД отказались пояснять, какие страны участвуют в подготовке переговоров и кто выступает в качестве инициатора этих подготовительных работ.

"Швейцария по-прежнему готова оказать добрые услуги (в качестве нейтральной стороны в конфликте - прим. ТАСС). Сейчас крайне важно предпринять конкретные дальнейшие шаги, направленные на сближение обеих сторон. Именно здесь Швейцария может внести наиболее эффективный вклад, используя свой опыт и знания", - добавили в ведомстве.

16 декабря швейцарская газета Le Temps сообщала со ссылкой на главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, что Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. Утверждалось, что в рамках этой подготовки происходит взаимодействие с Россией, а также с США и другими странами G7.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства стран - членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира.