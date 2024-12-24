Войти
ТАСС

Швейцария участвует в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине

401
0
0
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

Представители швейцарского МИД отказались пояснять, какие страны участвуют в подготовке переговоров и кто выступает в качестве инициатора этих подготовительных работ

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Швейцарии участвуют в подготовке переговоров по установлению режима прекращения огня на Украине, но об организации нового украинского саммита речи не идет. Об этом ТАСС заявили в швейцарском МИД.

"Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами [конфликта], - говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевым фактором являются выборы в США".

Представители швейцарского МИД отказались пояснять, какие страны участвуют в подготовке переговоров и кто выступает в качестве инициатора этих подготовительных работ.

"Швейцария по-прежнему готова оказать добрые услуги (в качестве нейтральной стороны в конфликте - прим. ТАСС). Сейчас крайне важно предпринять конкретные дальнейшие шаги, направленные на сближение обеих сторон. Именно здесь Швейцария может внести наиболее эффективный вклад, используя свой опыт и знания", - добавили в ведомстве.

16 декабря швейцарская газета Le Temps сообщала со ссылкой на главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, что Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. Утверждалось, что в рамках этой подготовки происходит взаимодействие с Россией, а также с США и другими странами G7.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства стран - членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Бахрейн
Бразилия
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Колумбия
Ливия
Мексика
ОАЭ
Россия
Руанда
Саудовская Аравия
США
Таиланд
Украина
Швейцария
ЮАР
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 16:52
  • 6622
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 13:29
  • 8553
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 06:27
  • 0
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа