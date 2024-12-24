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ТАСС

Генсек НАТО считает, что конфликт на Украине будет проблемой для США

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Марк Рютте не стал спекулировать о возможной отправке миротворческих сил на Украину

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что конфликт на Украине станет проблемой для Соединенных Штатов.

"Я считаю, что Трамп все еще думает о своей стратегии в отношении Украины. Мой аргумент для него и вообще заключается в том, что конфликт на Украине станет проблемой для США", - заявил Рютте в интервью агентству DPA. При этом он утверждал, что благодаря сотрудничеству России с КНДР, Ираном и Китаем, "весь этот конфликт станет угрозой для США".

Отвечая на вопрос, может ли наступить прекращение огня на Украине к июньскому саммиту Североатлантического альянса, генсек НАТО сказал: "Я не знаю. Я ничего не могу исключить. Конечно, я надеюсь, что Украина вскоре будет в хорошей позиции для начала переговоров. Но когда это произойдет, предсказать невозможно". "Мы должны обеспечить, чтобы Украина, которая сейчас находится в сложной ситуации, заняла сильную позицию", - утверждал он.

Вместе с тем Рютте не стал спекулировать о возможной отправке миротворческих сил на Украину.

Ранее будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью журналисту Бену Шапиро, что западные союзники Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США переключились с заявлений о готовности выдавать Киеву карт-бланш при оказании помощи на поиск способов урегулирования конфликта. Уолтц подверг критике подход к украинскому конфликту нынешнего американского лидера Джо Байдена. Трамп ранее заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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