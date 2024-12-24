Эксперт Степанов заявил о чрезвычайной уязвимости авианосных групп США

Самолеты F-14 ВМС США на авианосце USS John F. Kennedy в Красном море во время миссии по атаке иракских позиций "Буря в пустыне".

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН отметил, что "это говорит об окончательном крахе военно-морской доктрины глобального военного присутствия США

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авианосные ударные группы (АУГ) США чрезвычайно уязвимы, о чем говорит удар в Красном море. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Сбитие F-18 силами негосударственного вооруженного формирования говорит о доказанной на практике чрезвычайно высокой уязвимости американских АУГ, которые, вероятно, в относительной безопасности могут ощущать себя только в открытом океане за пределами дальности поражения ПКР [противокорабельных ракет] и ЗРК [зенитных ракетных комплексов]. Хотя, оценивая ТТХ [тактико-технические характеристики] того же "Орешника", и в этом случае их безопасность под большим вопросом", - сказал он.

Степанов отметил, что "это говорит об окончательном крахе военно-морской доктрины глобального военного присутствия США, проецируемого с приоритетной опорой на АУГ". "Вероятно, именно поэтому противник сейчас трансформирует свои подходы к военно-морскому строительству, делая основную ставку на массовое внедрение различного типа автономных платформ", - добавил Степанов.

Военный эксперт ранее уточнял, что ВМС США в рамках противодействия хуситам развернули регулярное военное присутствие АУГ в Красном море, нанося удары "по неким объектам в пустыне, что стало самым интенсивным боевым применением американского военного флота со времен Второй мировой войны".