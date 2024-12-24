В РФ испытали сочетающий возможности вертолета и самолета дрон "Аделикс-10"

Вес дрона составляет менее 1,5 кг, дальность полета - до 40 км

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В России прошли испытания нового дрона вертикального взлета и посадки "Аделикс-10". Аппарат, сочетающий возможности вертолета и самолета, планируется применять в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Центр ривир".

"Испытания дрона "Аделикс-10" вертикального взлета и посадки (VTOL) прошли на базе АНО "Центр ривир". Беспилотник разработан нашими партнерами "Адель аэро". Это беспилотный летательный аппарат, который сочетает в себе возможности как вертолета, так и самолета. Он способен вертикально взлетать и садиться, благодаря чему может работать в ограниченных пространствах и на неподготовленных площадках. Кроме того, такие дроны могут осуществлять горизонтальный полет на больших расстояниях, что делает их универсальными в использовании. Новый дрон планируется в том числе применять в зоне спецоперации", - рассказал директор АНО "Центр ривир" Станислав Геворкян.

По словам главного инженера "Адель аэро" Сергея, дрон создавался как очень простой и надежный аппарат, которым сможет управлять любой человек, хотя бы немного знакомый с квадрокоптерами. "Дрон очень компактный, его легко перевозить, он готов к полету менее чем за 5 минут, в воздухе может находится до 45 минут, летая с крейсерской скоростью 65 км/ч. На борту установлен двухосевой подвес для цифровой FPV-камеры - можно зависнуть и осмотреть интересующий объект", - сказал специалист.

Главный инженер "Адель аэро" добавил, что аппараты типа VTOL значительно более просты в управлении, чем обычные беспилотники самолетного типа и способны с помощью своей автоматики уберечь операторов от ошибок пилотирования. "Например, "Аделикс-10" невозможно загнать в сваливание, он просто включит подъемные моторы и восстановит свое положение. При этом они способны летать вчетверо дольше, чем квадрокоптер аналогичной грузоподъемности", - в свою очередь подчеркнул Геворкян.

Вес дрона "Аделикс-10" составляет менее 1,5 кг, дальность полета - до 40 км, время полета - 45 минут, максимальная скорость 120 км/ч (крейсерская - 65 км/ч). В качестве полезной нагрузки используется двухосевой подвес, аппарат может дополнительно оснащаться тепловизором.