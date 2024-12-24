Агенты «Моссада» рассказали, как готовилась операция со взрывами электронных устройств в Ливане

Источник изображения: topwar.ru

Израильские спецслужбы десять лет планировали операцию по уничтожению лидеров и боевиков ливанского движения «Хизбалла» при помощи взрывов электронных устройств. Об этом сообщает телеканал CBS. Издание подчеркивает, что незадолго до «часа Х» Израиль продал членам «Хизбаллы» 16 тысяч заминированных электронных устройств.

Операция «Моссада» с использованием раций была направлена на ведение войны путём обмана и хитрости в соответствии с девизом шпионского агентства. Работа по превращению раций в оружие началась более чем за десять лет до того, как Израиль применил их в сентябре

– рассказал отставной офицер «Моссада» с псевдонимом Майкл.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, Израиль намеренно завысил цену на электронные устройства, которые продавались членам «Хизбаллы», чтобы они ничего не заподозрили.

Цена не могла быть слишком низкой, потому что Израиль не хотел, чтобы «Хизбалла» что-то заподозрила. «Моссаду» также нужно было скрыть свою личность как продавца и сделать так, чтобы радиоприёмники нельзя было отследить до Израиля. Поэтому они создали подставные компании, чтобы проникнуть в цепочку поставок

– подчеркнул источник телеканала.

Приводя подробности операции, он уточнил, что рации были предназначены для ношения в бронежилетах, которые использовались в бою, но «Моссад» хотел внедрить устройства, которые члены «Хизбаллы» носили бы постоянно. Поэтому в 2022 году агентство начало разработку пейджеров с ловушками.

Моссад узнал, что «Хизбалла» покупала пейджеры у компании на Тайване

– рассказал изданию еще один отставной офицер израильских спецслужб, принимавший непосредственное участие в планировании операции, с псевдонимом Габриэль.

Он добавил, что «Моссаду» понадобился пейджер большего размера, чтобы поместить внутрь взрывчатку.

Используя манекены, «Моссад» проводил тесты с пейджером в мягкой перчатке, который подносили к лицу манекена, чтобы откалибровать граммы порошкообразной взрывчатки, которых должно было быть ровно столько, чтобы ранить бойца, но не человека рядом с ним. План состоял в том, чтобы ранить пейджерами только членов «Хизбаллы», а не людей поблизости

– подчеркнул отставной офицер «Моссада».

По его словам, накануне операции израильские спецслужбы провели масштабную рекламную кампанию, чтобы убедить членов ливанского движения приобрести заминированные пейджеры.

К сентябрю 2024 года у «Хизбаллы» было около 5000 пейджеров

– рассказал Габриэль.

Отставной офицер «Моссада» подчеркнул, что внутри израильской спецслужбы очень опасались, что «Хизбалла» что-то заподозрит. Поэтому 17 сентября этого года было принято решение о начале операции.

Когда раздались взрывы, начался хаос. Больницы заполнились ранеными. Были оторваны конечности и пальцы. Люди остались лежать на земле, истекая кровью, ослеплённые и даже с дырами в животе. По словам бывших агентов «Моссада», в большинстве случаев взрывы сработали так, как и планировалось, ранив только тех, у кого были пейджеры

– напоминает CBS.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Габриэля, через день после первой волны взрывов «Моссад» наконец активировал рации, которые бездействовали 10 лет. Некоторые из них сработали на похоронах тех, кто погиб от пейджеров.

Подводя итоги операции, экс-сотрудники «Моссада» заявили, что ее целью было вовсе не убийство членов «Хизбаллы» или мирных граждан, а страх, который они рассчитывали поселить в сердцах членов движения.

Если он просто мёртв, значит, он мёртв. Но если он ранен, его необходимо отвезти в больницу, позаботиться о нём. Нужно вложить деньги и усилия. И эти люди без рук и глаз – живое доказательство того, что с нами лучше не связываться

– подчеркнул бывший сотрудник израильской спецслужбы.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что именно эта операция надломила «Хизбаллу» и позволила Израилю сломить не только ливанское движение, но и Иран. Более того, источники телеканала заявили, что рассчитывают на то, что эта операция серьезно повлияет и на деятельность палестинского движения ХАМАС и сделает его более сговорчивым в вопросе освобождения израильских заложников.

Добавим, что в результате взрывов электронных устройств в Ливане погибли около 30 человек, более трех тысяч получили ранения. Среди них - множество члены ливанской группировки «Хизбалла».