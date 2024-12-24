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Военное обозрение

СВР: Президент Молдавии Санду потребовала подготовить план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем

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Источник изображения: topwar.ru

Молдавские власти готовят военную операцию в Приднестровье, разработать план потребовала президент республики Майя Санду. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, Санду «вышла из себя» на совещании с членами правительства, причиной стало окончание транзита российского газа через Украину 1 января по решению Киева. При этом Санду обвинила в происходящем Москву и потребовала обеспечить поставки газа в Молдавию. А если Россия этого не сделает, то Кишинев отыграется на «пророссийском Приднестровье».

Как отмечается, Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР, а также разработать план по проведению военной операции и установлению контроля над Приднестровьем, а также ликвидации присутствия российских миротворцев.

Данные планы дошли до руководства Евросоюза, там вроде не против создания еще одной точки давления на Россию, но пока к этому не готовы. Тем более, что граница ЕС рядом. В то же время в ЕС не уверены, что Санду действительно не развяжет войну.

Стоит отметить, что ранее Зеленский в ходе переговоров с Санду предлагал провести военную операцию на территории Приднестровья силами ВСУ. Киеву очень сильно нужны склады боеприпасов в Колбасне, да и заставить Россию отвлечь часть сил для защиты ПМР тоже входило в планы киевской хунты. Однако молдавские власти выступили против этого плана, да и Европа не поддержала. Теперь же ситуация другая, Молдавия считает ПМР своей территорией и может проводить на ней любые операции.

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