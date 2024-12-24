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Интерфакс-АВН

Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon.
Источник изображения: © Фото : public domain / US Army

Брюссель. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Филиппинские военные намерены закупить у США мобильные наземные ракетные установки Typhon с целью обеспечить защиту морских интересов Филиппин, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Мы планируем получить их, потому что видим, как они практичны и функциональны при внедрении систем защиты нашего архипелага", - заявил генерал-лейтенант сухопутных войск Филиппин Рой Галидо.

Он отметил, что экономические возможности определят то, сколько установок сможет закупить Манила. Галидо добавил, что обычно на приобретение вооружений у Филиппин уходит как минимум два года, и что выделение средств на Typhon пока не предусмотрено бюджетом на 2025 финансовый год.

В 2024 году США перебросили установку Typhon на Филиппины в рамках ежегодных американо-филиппинских военных учений. В итоге американское командование решило оставить это оружие на Филиппинах, несмотря на возражения КНР.

Система Typhon предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 1,8 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 с дальностью до 500 км в нынешней комплектации.

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