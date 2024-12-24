Концерн «Калашников» создал новый ударный дрон «Куб-10Э» с улучшенными ТТХ

Концерн «Калашников» разработал новый ударный беспилотник в линейке дронов «Куб», который значительно лучше предыдущих моделей по ряду показателей. Об этом 23 декабря сообщил генеральный директор предприятия Алан Лушников.

«Мы разработали несколько новых изделий в линейке «КУБов». На один из них уже готовы разрешительные документы, поэтому я могу вкратце рассказать о нашем новом изделии. Это ударный беспилотник «Куб-10Э», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Лушникова, модель предназначена для поражения небронированной военной техники, бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, тылового обеспечения, полевых складов, стартовых позиций беспилотников, а также самолетов и вертолетов вне укрытий.

Он отметил, что дальность полета и боевое могущество нового управляемого боеприпаса существенно превышают показатели прежних моделей линейки, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 21 октября, в концерне «Калашников» сообщили о предстоящей поставке управляемых дронов-камикадзе «Куб-Э» за рубеж. Первый экспортный контракт был подписан компанией «Рособоронэкспорт» и иностранным заказчиком.

В августе гендиректор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян объяснил, что дроны-камикадзе «Куб» отличаются своей простотой и дешевизной. Беспилотник весит около 15 кг и может быть запущен с любой неподготовленной площадки. Видео с примером запуска «Калашников» показал в апреле.

Портал Newsweek еще в январе прогнозировал, что модернизированные версии «Кубов», появившиеся к тому моменту, могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.