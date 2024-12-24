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Интерфакс-АВН

ОАК передала военным новые самолеты Су-57 и Су-34

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) передала Минобороны России очередные новые самолеты, сообщила госкорпорация "Ростех" в понедельник.

"В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34", - сказано в сообщении "Ростеха".

"Авиастроительные предприятия "Ростеха" ритмично поставляют в войска авиационную технику. Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю", - процитировали в "Ростехе" главу корпорации Сергея Чемезова.

"Фронтовой бомбардировщик Су-34 ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики. Истребитель Су-57 - это "король неба", самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов. Сегодня это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения", - сказал Чемезов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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