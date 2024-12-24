Ракету "Союз" со спутником "Ресурс-П" №5 установили на стартовый стол Байконура

Фермы обслуживания сведены, теперь специалистам предстоит начать работы по графику первого стартового дня

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 23 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 вывезена на стартовую площадку №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Фермы обслуживания сведены, теперь специалистам предстоит начать работы по графику первого стартового дня. Предстоящий пуск намечен на 10:45 мск 25 декабря, он станет двухтысячным для ракет семейства Р-7 - соответствующее изображение нанесено на третью ступень ракеты.

Р-7 - семейство советских и российских ракет-носителей. Благодаря этим ракетам совершены все пилотируемые и значительная часть непилотируемых пусков в истории отечественной космонавтики. На данный момент в эксплуатации находятся модификации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".

Гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов в октябрьском интервью ТАСС выразил уверенность, что двухтысячный пуск "семерки" удастся осуществить до конца года.

Четвертый "Ресурс-П" был запущен в марте этого года, также с Байконура. В апреле руководитель Росгидромета Игорь Шумаков сообщал о планах запустить до конца года 10 спутников в интересах ведомства - в их числе еще один "Ресурс-П".

Предназначение аппаратов

Аппараты серии "Ресурс-П" предназначены для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Они отличаются сверхвысоким пространственным разрешением - меньше метра на пиксель. Аппараты также оборудованы RPC-полиномом (инструментом для повышения точности и ускорения процесса обработки данных) и обладают возможностью стереоскопической съемки для создания трехмерных моделей.

Данные, получаемые спутниками "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, контроля водоохранных и заповедных районов. Получаемая информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.