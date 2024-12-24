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Flotprom

Состав ВМФ России пополнил еще один "Каракурт"

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В Каспийске, в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота России малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, мероприятием руководил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Он поблагодарил весь коллектив Зеленодольского судостроительного завода за вклад в укрепление боевой мощи флота. Вице-адмирал выразил уверенность, что экипаж МРК с честью выполнит поставленные задачи, продолжая славные подвиги моряков.

Малый ракетный корабль проекта 22800

ЦМКБ "Алмаз"


В торжественной церемонии также участвовали командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Александр Филиппов и гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Заложенный в феврале 2019 года МРК "Туча" стал четвертым "Каракуртом" для Зеленодольского завода. Корабль спустили на воду в июне 2023 года.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: на "Пелле" (Отрадное, Ленобласть), Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".

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Россия
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