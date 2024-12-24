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ЦАМТО

Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню на сумму 571 млн. долларов

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Президент Джо Байден
Президент Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ЦАМТО, 23 декабря. Действующий президент США Джо Байден 21 декабря заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 млн. долл. в рамках полномочий президента о выделении помощи иностранному государству из запасов МО США.

"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки ... настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия ... распорядиться об использовании до 571,3 млн. долл. США на поставку техники и оборудования из состава Минобороны США, оказание услуг военным ведомством, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", – цитирует "РИА Новости", заявление Д.Байдена, которое опубликовал Белый дом.

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Страны
США
Тайвань
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