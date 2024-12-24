"Спрут-СДМ1": превосходство на суше и воде

ЦАМТО, 23 декабря. Получившие широкое распространение в годы Второй мировой войны и послевоенные десятилетия, а рубеже веков легкие танки (ЛТ), казалось бы, безвозвратно ушли в прошлое.

Однако сегодня складываются обстоятельства для их возвращения в вооруженные силы – в обновленном облике.

Вместе с рядом развивающихся стран в процесс "гонки вооружений" по созданию ЛТ нового поколения включились и сверхдержавы. Так, Китай принял на вооружение "горный" танк Тип 15 (экспортный вариант обозначается как VT-5); США запустили в производство M10 Booker; Россия провела испытания усовершенствованного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".

Новинки форума "Армия-2024"

Российский плавающий танк обновленного облика можно было увидеть на статической экспозиции Международного военно-технического форума "Армия" 2023 и 2024 годов. Машина выставлялась среди прочих образцов техники на открытой площадке "Высокоточных комплексов" и "Курганмашзавода", входящего в состав этого холдинга.

Согласно поясняющим данным к представленному экспонату, он официально именуется "125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 модернизированная". Там же отмечается "огневая мощь основного танка на легком плавающем шасси".

Отметим, что в ряде интервью ответственные лица государственной корпорации "Ростех" (в ее состав включен холдинг "Высокоточные комплексы") неоднократно называли машину "плавающим танком" (ПТ) и ссылались на нее с использованием обозначения "Спрут-СДМ1".

Внешне обновленная машина отличается от выпускавшегося ранее "Спрут-СД" современными прицелами командира и наводчика, а также дистанционно управляемым пулеметом ПКТМ на крыше башни. Помимо этого, к штатной броневой защите добавился так называемый "комплект дополнительной защиты" (КДЗ).

КДЗ представляет набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Отметим, что данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины.

КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков (ОБТ) в арсенале Российской армии – Т-62М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А/М. Их серийные образцы также можно было увидеть на статической площадке форума "Армия-2024".

Не бронирование, а комплексная защита

Чем же вызван "ренессанс" легких танков, да такой, что темой занялись ведущие мировые державы? Еще вчера легкое бронирование звучало как приговор, а сегодня на первый план выходят соображения иного рода. А именно: комплексной защищенности бронетехники от новых видов средств поражения, прежде всего – ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и высокая подвижность, или мобильность техники.

Прежние представления экспертов о защищенности бронетехники поменяло появление над полем боя легких дронов-камикадзе, в качестве полезной нагрузки несущих противотанковую гранату либо гранатометный выстрел.

Вторая мировая война и последовавшие за ней локальные конфликты второй половины ХХ века своим опытом подкрепили вывод военачальников и конструкторов, что лучшим средством борьбы с танком выступает сам танк. Серьезная попытка оспорить данный постулат пришла с массовым поступлением в войска противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), выполненных как на самоходном шасси, так и переносных, с боевым расчетом из двух-трех пехотинцев. Следом появились специализированные вертолеты огневой поддержки, вооруженные ПТРК; первыми массовыми моделями стали американский АН-1 Cobra (1967) и советский Ми-24 (1972).

В ХХI веке на роль самого грозного противника бронетехники стали претендовать БПЛА. Первый "звонок" прозвенел, когда правительственная Сирийская Арабская Армия (САА) вступила в прямой вооруженный конфликт с турецким "миротворческим" контингентом в провинции Идлиб. С воздуха турков поддерживали новейшие для того времени БПЛА среднего класса Bayraktar TB2 (BTB2). В нескольких случаях операторам дронов удалось расстрелять бронетехнику САА, передвигавшуюся колоннами вдоль автомобильных дорог. ВТВ2 выпускал противотанковые ракеты с расстояния, на котором сирийские танкисты не видели своего противника.

Снизить потери от вражеской беспилотной авиации сирийцы смогли, вернув самоходные зенитные комплексы "Бук", "Стрела-10" и "Панцирь", ранее переданные системе противовоздушной обороны страны, в состав ПВО Сухопутных войск.

В феврале 2022 года началась российская специальная военная операция (СВО). Боевые действия ведутся с невиданным доселе масштабом использования беспилотников. Среди прочих типов со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) применялся и BTB2, однако на первый план уверенно вышли различные модели квадрокоптеров. От легких, массой несколько килограммов, едва способных поднять в небо противотанковую гранату, до довольно крупных БЛА типа "Баба-Яга" (большой промышленный дрон, переделанный под боевой), несущих несколько сбрасываемых боеприпасов либо их связку.

Операторы дронов хорошо знают сильные и слабые стороны серийной бронетехники. Они научились бить туда, где защита не выдерживает попадания кумулятивной гранаты. Излюбленные места – моторное отделение, крыша башни, и особенно люки в ней.

Не получилось с первого раза подорвать танк или бронетранспортер? Тогда повторный удар наносят по гусеницам или колесам. Лишившуюся хода бронемашину затем добивают дронами либо корректируемым с воздуха огнем артиллерии.

При таком сценарии не столь важно, стал ли мишенью легкобронированный бронетранспортер или танк с толстой броней. Операторы дронов не бьют в верхнюю лобовую деталь, так как знают – кумулятивная струя ее не преодолеет. А вот крыша башни и моторное отделение как у ОБТ, так и у БТР разработки конца прошлого – начала нынешнего века защищены слабо.

Защитный навес

Снизить уязвимость бронетехники к ударам дронов-камикадзе помогают различного рода "мангалы", состоящие из трубчатого каркаса, сетчатого металлического экрана и защитных сеток из текстильного шнура. Сначала подобные нештатные средства защиты приваривали к броне в условиях прифронтовых мастерских. Дрон-камикадзе либо застревает в металлической сети без детонации, либо подрывает несомый боезаряд там, где тот не способен нанести большого ущерба.

К началу 2024 года большинство образцов российской бронетехники на линии фронта было оборудовано самодельными "мангалами" либо КЗВП (комплектами защиты верхней полусферы) заводского исполнения. Военкоры сообщают, что доля бронемашин с подобной защитой в составе действующих группировок ВС РФ существенно выше, чем у ВСУ. Дело тут вовсе не в неспособности украинцев "наварить рамы".

Российской бронетехнике подобная защита требуется в большей степени, поскольку основными средствами поражения, которыми располагает противник, являются легкие квадрокоптеры, в больших количествах приобретаемые ВСУ. В свою очередь, российские военные уничтожают вражескую технику не только одноразовыми дронами, но еще и БПЛА многоразового использования, артиллерией (применяющей, в том числе, корректируемые по лазерному лучу управляемые снаряды типа "Краснополь") и пилотируемой авиацией. А от их огня "мангал" не спасает.

Имеем: легкие коптеры-камикадзе с одинаковой эффективностью поражают и ОБТ с толстой броней, и БТР с тонкой, если добиваются попаданий в уязвимые места. Средства защиты одинаковы как для ОБТ, так и БТР: это "мангалы" и КДЗ. Сегодня к ним все чаще добавляют устанавливаемые непосредственно на бронетехнику средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматически выставляющие радиопомехи каналу связи между вражеским оператором и управляемым им дроном.

Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ, и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет.

Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика.

Возникает неопределенность с дальнейшей судьбой основных боевых танков. Средства поражения, а за ними и средства защиты, сделали по шагу вперед. А вместе с ними – и история развития военной техники, продемонстрировав очередной пример, что за достижением на одном направлении, вскоре следует продвижение и по другим.

Нельзя упускать из поля внимания и тот факт, что ОБТ, оборудованный КДЗ и средствами РЭБ, остался на линии боевого соприкосновения. Танки снова и снова идут в бой. Так происходит потому, что замену им не придумали. Главное, за что пехота любит танк, – это мощная пушка, способная бить по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Танк оказывает весомую поддержку наступающей пехоте, с короткой дистанции уничтожая вскрытые в ходе атаки укрепленные позиции противника. Пока попавшие под огонь вражеские пехотинцы приходят в себя, наши подразделения идут вперед, достигают очередного рубежа обороны противника, зачищают его и затем используют для дальнейшего продвижения.

Оснащенный 125-мм пушкой, по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танку, но легче и компактнее, что позволяет его экипажу активнее маневрировать, быстрее занимать и покидать огневые позиции. При этом, в случае оснащения КДЗ и средствами РЭБ, степень защищенности "Спрут-СДМ1" от новых средств поражения противника – легких дронов-камикадзе – сопоставима с классическим ОБТ.

Водные преграды

Боевые действия на Украине доказывают большое значение водных препятствий в системе обороны. Если разрушен мост через реку, она становится для танков практически непреодолимой преградой. Можно, конечно, провести герметизацию корпуса и башни, поставить водозаборную "мачту" для обеспечения работы двигателя под водой и пройти реку по дну. Но это требует значительного времени на подготовку неподалеку от береговой линии. Когда окружающая местность пристреляна вражеской артиллерией, такая ситуация чревата для танкистов большими потерями.

"Спрут-СДМ1" – машина плавающая. Ее экипажу не надо тратить время на подготовку к форсированию водной преграды, она преодолевается с ходу. Значит, "Спрут" не подвергает себя столь крупному риску, как ОБТ.

Особую ценность плавающие танки представляют в условиях Юго-Восточной Азии. Об этом свидетельствует ход войны 1971 года между Индией и Пакистаном. Обе конфликтующие стороны обладали основными боевыми танками, но значимой роли они не сыграли.

Вместе с тем наличие у индийской армии в Восточной Бенгалии полутора сотен легких плавающих танков ПТ-76 советского производства сделало возможным быстрое продвижение там, где не могла пройти бронетехника пакистанцев, поставленная из США. Индийские ПТ-76 прорвались к порту Чандпур и, высадив десант гуркхских стрелков, пушечным

огнем расстреляли транспортные суда противника, доставлявшие солдат и боеприпасы в район портовых доков. Другая индийская бронегруппа выполнила обходной маневр, прошла полсотни километров по заболоченным джунглям с форсированием нескольких рек. Завершив марш-бросок, индийские ПТ-76 с гуркхской пехотой на броне неожиданной атакой овладели городом Богра.

За пару недель соединения пакистанской армии были разбиты, и на карте мира возникло новое независимое государство – Бангладеш. Именно ПТ-76 внесли значительный вклад в победу индийской армии благодаря совокупности своих тактико-технических качеств. Они позволили осуществить быстрое и внезапное продвижение индийских подразделений в бассейне Ганга, где расположена почти треть территории Бангладеш.

Случаи успешного применения советских плавающих танков также имели место в ходе противодействия американской агрессии во Вьетнаме. Одолеть сильного противника Вьетнамской народной армии помогли ПТ-76, продвигавшиеся через заболоченную местность. В ходе крупных операций бронетанковые части на плавающих и основных боевых танках наладили между собой эффективное взаимодействие, благодаря чему северо-вьетнамские войска нанесли сокрушительное поражение армии марионеточного правительства в Сайгоне.

Всего с 1951 по 1967 гг. в СССР было выпущено более трех тысяч ПТ-76. Сохранившиеся образцы до сих пор находятся на вооружении сухопутных войск и морской пехоты ряда развивающихся стран. К сожалению, они устарели как морально, так и физически. Лучшим кандидатом на их замену выступает "Спрут-СДМ1".

"Спрут-СДМ1" обладает многочисленными преимуществами по сравнению с ПТ-76.

Во-первых, у него гораздо более мощная пушка, калибра 125 мм – против 76 мм у ПТ-76, лучшая точность стрельбы за счет современных прицелов, сенсоров и вычислителей. Боезапас такой же – 40 выстрелов. Внедрение автомата заряжания позволило расширить возможности машины и экипажа в части разведки целей, командной управляемости, а также облегчения процесса заряжания достаточно тяжелыми 125-мм снарядами с переходом функции наведения и ведения стрельбы от командира – к наводчику-оператору, повысило максимальную скорострельность машины.

Во-вторых, у "Спрут-СДМ1" лучшая защищенность, в том числе от поражения с воздуха – за счет КДЗ и системы РЭБ.

В-третьих, лучшая подвижность на шоссе и пересеченной местности – благодаря повышенной мощности мотора: 450 л.с. против 240 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе выросла с 45 до 70 км/ч. Запас хода удвоился, достигнув полутысячи километров. Плавучесть сохранилась на прежнем уровне, скорость – 7 км/ч.

В-четвертых, у "Спрут-СДМ1" появилась авиационная мобильность, которой у ПТ-76 не было – для Воздушно-десантных войск создавалась иная техника. Таким образом, "Спрут" может быть в арсенале ВДВ, Военно-морского флота и Сухопутных войск.

Внутренние войска

События последних лет очередной раз указывают крупным государствам на необходимость иметь не только регулярную армию, но и внутренние войска. Где-то они известны как национальная гвардия, территориальная оборона, жандармерия. В нашей стране – это Росгвардия.

Как выяснилось в ходе вооруженных конфликтов, подобным формированиям нужны танки. Сообразно складывающейся обстановке в зоне СВО частям Росгвардии не раз проходилось вступать в бой не только с отдельными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника, но и целыми подразделениями ВСУ.

Исходя из накопленного опыта, поднимается вопрос о танковых подразделениях в составе Росгвардии. Их можно будет привлекать к "зачистке" освобожденных территорий от ДРГ и мелких подразделений противника.

При проведении операций в урбанизированной местности украинские националисты стараются использовать здания в качестве укрытий и укрепленных пунктов. В подобных ситуациях частям Росгвардии однозначно понадобится "Спрут" с его огневой мощью и высокой подвижностью.

Бронетанковые части с высокой подвижностью нужны и регулярным войскам. Отечественная история приводит ряд примеров их успешного использования. Так, построенные в большом количестве для Красной Армии быстроходные танки типа БТ-5 особенно пригодились летом 1939 года при оказании срочной военной помощи братской Монголии. Совершив марш протяженностью в сотни километров, части и соединения РККА, вооруженные бронеавтомобилями и танками БТ-5, с ходу вступили в бой с японскими милитаристами у реки Халхин-Гол.

Показательно, что основной боевой танк Красной Армии Т-26 (за исключением считанных единиц огнеметного варианта) не принимал участие в описываемых событиях ввиду неспособности преодолевать большие расстояния своим ходом. То же относится и к японским танкам: до Халхин-Гола смогли дойти лишь десятки из них. В результате Красная Армия получила значительное преимущество по бронетехнике, что решило конфликт в ее пользу.

Высокоподвижный БТ-5 также обладал хорошими огневыми качествами за счет достаточно мощного для того времени танкового орудия калибра 45 мм. Все это перекликается с современным состоянием дел, когда речь заходит о "Спруте".

Плод развития

Формирование концепции боевой плавающей машины нового поколения началось еще в советскую эпоху. В 1984 году на полигоне под Кубинкой прошли стрельбы опытного образца. В 1990-1991 гг. и 2001 году проводились повторные испытания.

Приказом министра обороны России от 9 января 2006 года на вооружение ВС РФ была принята самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25. Подобная классификация использовалась потому, что определяющую роль в формировании ее концепции сыграло Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ). Именно эта структура обосновала, чтобы основным вооружением новой машины была пушка довольно крупного калибра – 125 мм.

Штатный боекомплект определен в 20 осколочно-фугасных, 14 бронебойно-подкалиберных и 6 кумулятивных (или управляемых) выстрелов. Для борьбы с бронетехникой противника на дальней дистанции (прицельная дальность 4-5 км) применяются запускаемые из ствола управляемые ракеты 9М119 (3УБК14) с наведением по лазерному лучу.

Серийное производство 2С25 велось на Волгоградском тракторном заводе с 2005 по 2019 год.

Серийный 2С25 "Спрут-СД" представлял собой бронемашину с вращающейся башней и размещенным в ней аналогичным танковому орудием 2А75. Она предназначалась для Воздушно-десантных и Сухопутных войск. Это совместная разработка конструкторского бюро Волгоградского тракторного завода (в настоящее время – ООО "ВМК "ВгТЗ") и екатеринбургского опытного конструкторского бюро №9 (в настоящее время – Завод №9) под научным руководством Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, город Подольск).

"Спрут-СД" предназначался для борьбы с танками и другой бронетехникой противника, а также его живой силой. Корпус сварной из алюминиевого сплава. Обеспечивается круговая защита экипажа от пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ходовая часть состоит из семи пар одинарных обрезиненных опорных и шести пар поддерживающих катков. Гусеничная лента набрана из стальных двухгребневых звеньев с резинометаллическими шарнирами. В задней части машины находятся ведущие колеса, в передней – направляющие. Подвеска 2С25 – гидропневматическая, с изменяемым дорожным просветом. Каждый опорный каток оборудован пневматической рессорой, выполняющей роль силового цилиндра при изменении клиренса, а также функцией гидравлического амортизатора. Клиренс может изменяться от 100 до 500 мм, время изменения составляет не более 7 секунд.

В целом СПТП 2С25 представляет авиадесантируемую бронированную машину с огневой мощью как у ОБТ. От танка, по большому счету, "Спрут" отличается лишь бронированием, с тем чтобы сократить массу машины для обеспечения плавучести и достигнуть ее приемлемого уровня для транспортирования по воздуху и десантирования при помощи парашютных систем.

Обновленный облик

С прекращением выпуска 2С25 в Волгограде работы не остановились, а перешли в плоскость модернизации. По ее завершении планируется продолжить серийное производство легкого танка для российских и иностранных заказчиков.

Был собран первый опытный образец "Спрут-СДМ1". Новая модификация отличается современной электронной начинкой. По данным Минобороны РФ, средства связи, которыми оснащен "Спрут-СДМ1", интегрированы в единую систему управления тактического звена, что упрощает использование техники при проведении совместных операций ВДВ и Сухопутных войск.

Летом 2023 года Ростех через пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы" сообщил о завершении основного этапа государственных испытаний "Спрут-СДМ1".

В ходе государственных испытаний машина показала хорошие данные при проверке характеристик плавучести в акватории Черного моря. Было подтверждено, что "Спрут-СДМ1" способен своим ходом сходить с больших десантных кораблей и подниматься обратно по открытой аппарели на корабль, находящийся в акватории.

Ходовые испытания прошли в объеме восьми тысяч километров. По подвижности на воде и суше модернизированный "Спрут" сопоставим с боевой машиной десанта БМД-4М.

Отмечалось, что новый вариант СПТП под обозначением "2С25М" разработан Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВгТЗ" ("дочка" АО "Курганмашзавод") на базе 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам шасси боевой машины десанта БМД-4М.

При переходе от "Спрут-СД" к более совершенной модификации "Спрут-СДМ1" двигатель 2В-06-2С заменен на УТД-29Т-01 мощностью 450 л.с. К спаренному пулемету ПКТМ калибра 7,62 мм добавлен второй, в дистанционной управляемой установке (ДПУ). Внедрен унифицированный комплекс программно-технических средств управления, а также комплекс оптико-электронного подавления, обеспечивающий маскировку от приближающихся ракет или облучения лазером.

Обновленный "Спрут" оборудован дневными и ночными теле-тепловизионными оптико-электронными прицелами с независимой стабилизированной линией прицеливания. Высокая точность стрельбы обеспечивается встроенным дальномером и баллистическим вычислителем (вносит различного рода поправки, в том числе на силу и направление ветра).

Стало известно, что 2С25М получил снаряды с дистанционным подрывом. Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев рассказал об этом в интервью РИА "Новости". "В отличие от предшественника, новая версия пушки получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника", – отметил Оздоев.

Подобные боеприпасы детонируют в заданной точке траектории, рассчитанной системой управления огнем (СУО). Это, например, позволяет эффективно поражать укрывшуюся живую силу противника. Снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. Вражеские пехотинцы поражаются осколками, ударной волной и фугасным действием. Время подрыва рассчитывается аппаратурой СУО по собранной информации о конкретной цели и передается на взрыватель снаряда при помощи специального программатора.

Азиатские конкуренты

Первой из великих держав легкий танк нового поколения Тип 15 создали в Китайской Народной Республике. Тип 15 поступил в производство в 2016 году, а спустя несколько лет – на вооружение строевых частей. Он разработан главным образом для применения в условиях Тибета и Сянгана. Расположенные на востоке Китая, они разительно отличаются от остальных провинций рельефом и климатом.

Воздух в тибетском высокогорье разряжен, что вызывает потерю мощности двигателей внутреннего сгорания. Ради достижения заданной подвижности, конструкторы пошли на увеличение мощности мотора за счет бронирования (применено сочетание стали и керамики, а также "реактивная броня").

С вооружением (105-мм нарезная пушка и пара пулеметов) как у ОБТ Тип 88, танк Тип 15 оказался существенно легче и дешевле. Экспортный вариант VT-5 нашел первого зарубежного покупателя: Бангладеш заказала 44 таких танка.

Машина весит меньше ОБТ, но ее масса все же внушительна: 33 тонны, а с дополнительным комплектом защиты – 36 тонн. Подвижность высокая за счет 1000-сильного дизеля и автоматической трансмиссии. Максимальная скорость по шоссе – 70 км/ч, что соответствует показателю 2С25М. Вместе с тем, по сравнению с танком Тип 15, российская машина обладает огневым преимуществом (гладкоствольная пушка калибра 125 мм против нарезного орудия калибра 105 мм) и может плавать.

Построено более полутысячи новых китайских танков. Выпуск продолжается на заводах корпорации Norinco. Масса и габариты Тип 15 допускают перевозку одновременно пары таких машин четырехмоторным военно-транспортным самолетом Y-20 ВВС НОАК. Разработана парашютная система для десантирования с воздуха, после чего серийные танки стали поставлять Воздушно-десантным войскам. Помимо того, их получает и морская пехота.

По характеристикам к VT-5 близок Sabrah израильской разработки с испанскими и чешскими компонентами. При массе 30 тонн он вооружен 105-мм пушкой с боезапасом 38 выстрелов, силовая установка – Cummins Diesel ISLe T450 HPCR, электрический привод. Пока что единственный покупатель – Филиппины, поставки по контракту на 28 единиц завершены.

Одновременно с Sabrah появился турецко-индонезийский танк Harimau. Масса машины 35 тонн, вооружение – пушка калибра 105 мм. Дизельный двигатель Caterpillar C13 мощностью 711 л.с. и трансмиссия Allison/Caterpillar X300 разгоняют машину до скорости 78 км/ч. Первый показ состоялся в 2016 году, а в 2020-ом начался серийный выпуск. Первый десяток Harimau поступил индонезийским военным и демонстрировался на военных парадах.

Турецкий вариант называется Kaplan либо Tulpar; он выполнен на ином шасси, заимствованном у боевой машины пехоты национальной разработки. Впервые показан на Eurosatory 2018 с башней Cockerill 3105, а спустя шесть лет – на саудовской выставке вооружений – в варианте со 120-мм пушкой.

Самой свежей азиатской разработкой в классе легких танков выступает индийский Zorawar LT, опытный образец поступил на испытания в 2024 году. В качестве разработчиков проходят: DRDO и промышленный гигант Larsen & Toubro. Важный нюанс: шасси – не собственной разработки, а южнокорейское, от самоходной гаубицы К-9. Она победила в конкурсе Минобороны Индии среди САУ калибра 155 мм, продемонстрировав лучшие характеристики в горных условиях на границе с Китаем. Помимо закупки серийных К-9, индийский заказчик решил создать легкий танк на том же шасси. Если получится, это станет первым подобным случаем в истории военной техники.

Американский путь

США массово строили легкие танки в ходе Второй мировой войны и после ее окончании, для собственных нужд и на экспорт. Рубежной стала модель М41, выпускавшаяся вплоть до 1970 года. Затем американцы прекратили дальнейшую разработку легких танков для Сухопутных войск и полностью перевооружили их на ОБТ.

Вместе с тем для воздушно-десантных дивизий создан 16-тонный легкий танк М551 Sheridan с алюминиевым корпусом и 155-мм пушкой длиной 17,5 калибров. Он был первым, разработанным специально для перевозки и десантирования военно-транспортной авиацией. Короткоствольное орудие стреляло осколочно-фугасными снарядами и могло использоваться в качестве пусковой установки ПТУР MGM51 Shillelagh.

М551 до сих пор сохраняется в арсенале 82-й воздушно-десантной дивизии. Попытки создать прямую замену оказались безуспешными. Так, 18-тонный М-8 не пошел дальше опытных образцов, а 21-тонный Stingray нашел единственного покупателя в лице Таиланда, заказавшего сотню экземпляров.

Потребность в легкой бронетехнике попытались закрыть с помощью М1128 на колесной (8x8) платформе Stryker (США – Канада). Машина массой 19 тонн и со 105-мм пушкой была построена в количестве 142 единиц, воевала в Ираке и Афганистане. Однако концепция "мобильной артиллерийской системы" (mobile gun system) была признана Пентагоном ошибочной, и М1128 сняли с вооружения.

Вместе с тем американцы все-таки вернулись к идее облегченного танка. Собрано несколько опытных образцов, включая Griffin I массой 25 тонн. Для детальной проработки в 2022 году выбрали более тяжелый Griffin II. Летом 2023 года эта модель получила армейское наименование М10 Booker.

Производитель получил контракт на 96 таких машин, установочная партия поступила в Армию США в феврале 2024 года. Спустя три месяца Пентагон выдал разрешение на серийный выпуск М10 Booker, с заказом на 504 единицы для 82-й воздушно-десантной дивизии и Национальной гвардии.

Военно-технические издания называют М10 "легким танком", однако Пентагон предпочитает термин "бронированная боевая машина". Масса в серийном облике возросла и, в зависимости от комплектации, составляет от 38 до 42 тонн. Вооружение – 105-мм пушка М35, разработанная ранее для неудачника М8. Дизельный двигатель мощностью 800 л.с. разгоняет машину до скорости 72 км/ч.

Хотя по массе Booker на треть уступает ОБТ M1 Abrams, он немного тяжелее российского ОБТ Т-62М (40,5 тонн), прошедшего модернизацию перед отправкой в зону СВО с установкой двигателя В46-5 мощностью 690 л.с. Наша машина уступает в скорости (50 км/ч), но обладает пушкой большего калибра – 125 мм. Получается, что Booker, скорее, облегченный танк, а не легкий.

Перспективы "Спрут-СДМ1"

Эксперты британского издания The Mirror опасаются, что возможное поступление серийных "Спрут-СДМ1" в зону специальной военной операции "создаст серьезные проблемы для ВСУ". Они считают, что СПТП 2С25М "идеальна для пересечения рек и водоемов Восточной Европы". По информации разработчиков, преодоление водных преград с ведением прицельного огня на плаву возможно на скорости до 7 км/ч. "Спрут" может находиться в воде до семи часов. Запас хода на 500 километров позволяет выполнять глубокие рейды вглубь вражеской территории.

По сравнению с ОБТ, "Спрут" дает преимущество по быстрой транспортировке и развертыванию значительных сил на морском побережье. В случае крупной амфибийной операции машины типа "Спрут" усилят огневую мощь десанта. Проблема менее толстой, чем у ОБТ, брони частично решена за счет использования гранат, не только образующих дымовую завесу, но и обеспечивающих радиолокационную и инфракрасную маскировку.

В условиях степей Южной Украины 2С25М получает преимущество над западными танками благодаря гладкоствольной пушке 2А75-1, способной выступать в качестве пусковой установки управляемых ракет с их наведением по лучу лазера.

Потенциальные покупатели из стран Юго-Восточной Азии положительно оценят способность 2С25М вести боевые действия в условиях высокогорья и высоких температур, а также тропического климата. Этому способствуют хорошие эргономические показатели обитаемости для членов экипажа, система кондиционирования и отопления, а также круговой обзор при помощи современной электронно-оптической системы.

Это единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью на уровне танка Т-90МС и унифицированная с российскими основными боевыми танками по применяемым боеприпасам. Она способна уничтожать цели с места, с ходу, на плаву, днем и ночью, в условиях плохой видимости.

СПТП 2С25М может десантироваться в указанную точку посадочным или парашютным способом.

В целом российский легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" способен стать достойным продолжателем дела советского ПТ-76, наличие которого в армиях ряда стран ЮВА позволило добиться многих славных побед.

Доклад подготовил Владимир Карнозов.