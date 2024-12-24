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ЦАМТО

"Росатом" обсудил на заседании Морской коллегии ликвидацию ядерного наследия ВМФ

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Выведенный из состава Тихоокеанского флота ВМФ России тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" (бывший "Фрунзе", заводской номер 801) проекта 11442, прибуксированный на утилизацию на АО "30-й судоремонтный завод" (поселок Дунай, Приморский край)
Выведенный из состава Тихоокеанского флота ВМФ России тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" (бывший "Фрунзе", заводской номер 801) проекта 11442, прибуксированный на утилизацию на АО "30-й судоремонтный завод" (поселок Дунай, Приморский край), 30.04.2021.
Источник изображения: Сергей tymch_

ЦАМТО, 23 декабря. Ход ликвидации опасного ядерного наследия ВМФ обсужден с Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Работу по обезвреживанию ядерно- и радиационно-опасных объектов из числа наследия ВМФ "Росатом" ведет вместе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", напомнил А.Лихачев на брифинге в Москве.

"И точками риска у нас были и Мурманская область, акватория Баренцева моря, и Дальний Восток. Нам очень приятно сегодня вместе с Курчатовским институтом отрапортовать, что в Гремихе практически закончены работы. В Губе Андреева более половины работ произведено. И очищен Дальний Восток – как от отработавшего ядерного топлива, так и от объектов, находившихся непосредственно в акватории", – цитирует "РИА Новости" А.Лихачева.

"Мы уже перевалили "экватор" в работе с ядерными отходами, но работы еще очень много. Об этом, в том числе, мы недавно говорили на Морской коллегии у Николая Патрушева, совместно с Михаилом Ковальчуком делали там доклады", – добавил глава "Росатома".

Помощник президента РФ Николай Патрушев руководит Морской коллегией России. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук возглавляет научно-экспертный совет Морской коллегии. Алексей Лихачев также входит в состав коллегии.

Как напоминает агентство, "Росатом" в начале декабря сообщил, что последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок была вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона.

"Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Сообщалось, что в Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 гг. суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем вдвое. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации, сообщает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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