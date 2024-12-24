"Росатом" обсудил на заседании Морской коллегии ликвидацию ядерного наследия ВМФ

ЦАМТО, 23 декабря. Ход ликвидации опасного ядерного наследия ВМФ обсужден с Морской коллегией РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Работу по обезвреживанию ядерно- и радиационно-опасных объектов из числа наследия ВМФ "Росатом" ведет вместе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", напомнил А.Лихачев на брифинге в Москве.

"И точками риска у нас были и Мурманская область, акватория Баренцева моря, и Дальний Восток. Нам очень приятно сегодня вместе с Курчатовским институтом отрапортовать, что в Гремихе практически закончены работы. В Губе Андреева более половины работ произведено. И очищен Дальний Восток – как от отработавшего ядерного топлива, так и от объектов, находившихся непосредственно в акватории", – цитирует "РИА Новости" А.Лихачева.

"Мы уже перевалили "экватор" в работе с ядерными отходами, но работы еще очень много. Об этом, в том числе, мы недавно говорили на Морской коллегии у Николая Патрушева, совместно с Михаилом Ковальчуком делали там доклады", – добавил глава "Росатома".

Помощник президента РФ Николай Патрушев руководит Морской коллегией России. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук возглавляет научно-экспертный совет Морской коллегии. Алексей Лихачев также входит в состав коллегии.

Как напоминает агентство, "Росатом" в начале декабря сообщил, что последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок была вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона.

"Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Сообщалось, что в Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 гг. суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем вдвое. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации, сообщает агентство.