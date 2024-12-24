Советник Уолтц: победа Трампа изменила подход Запада к украинскому конфликту

Будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности также подверг критике подход к украинскому конфликту нынешнего американского лидера Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Западные союзники Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США переключились с заявлений о готовности выдавать Киеву карт-бланш при оказании помощи на поиск способов урегулирования конфликта. Об этом заявил в интервью журналисту Бену Шапиро будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Мы увидели, как общий нарратив сменился с заявлений о [готовности помогать] столько, сколько нужно, и выдавать карт-бланш <...> на [вопрос,] как нам добиться сделки? Это эффект Трампа", - считает он.

"Трамп очень четко дал понять, что война должна закончиться. Интересно наблюдать за изменениями: и европейские лидеры, и Украина, - все адаптируются к этому. Так что часть моих обязанностей и обязанностей команды, которую собрал [Трамп], понять, кто находится за столом [переговоров], как нам усадить за него людей, и, наконец, каковы условия достижения договоренности, которые лучше всего отвечают нашим интересам", - отметил советник избранного президента.

Уолтц подверг критике подход к украинскому конфликту нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, уходящая администрация не могла четко объяснить, какие цели преследует Вашингтон в этой ситуации, и достижимы ли они, в чем стратегия США и какие ресурсы на это нужны. "Они желали говорить лишь о деньгах и хотели, чтобы им прекратили задавать эти раздражающие вопросы вроде вопроса, куда это все идет. Я же считаю, что это важный вопрос", - заключил Уолтц.

Трамп ранее заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.