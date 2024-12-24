"Утечка на два миллиарда". Пентагон провалил одну из ключевых программ

ВМС США провалили программу модернизации ракетных крейсеров стоимостью 3,7 млрд

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", не удалось. Правительственная спецкомиссия установила, что впустую потратили почти два миллиарда долларов. Почему так произошло — в материале РИА Новости.

Отправили в резерв

В 2015 году конгресс выделил 3,7 миллиарда долларов на модернизацию семи крейсеров. Приступили к их ремонту и усовершенствованию. Однако с годами возникало все больше трудностей. В итоге четыре вымпела решили списать. Согласно данным Счетной палаты США, к тому моменту на них уже потратили 1,84 миллиарда.

На тридцатитрехлетний CG-66 Hue City — 161 миллион, 32-летний CG-68 Anzio — 250,5, 33-летний CG-63 — 678,5, 32-летний CG-69 Vicksburg — 745. Первые два вымпела отправили на пенсию в 2022-м, остальные два — в этом году. Скорее всего, их "каннибализируют" — пустят на запчасти для пока еще боеспособных вымпелов.

Оставшиеся три крейсера пройдут лишь "косметический ремонт", который не позволит продлить срок их службы еще на пять лет, как планировалось.

Крейсер ВМС США Monterey Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / MC3 Billy Ho

В Пентагоне оправдывались устаревающей судоремонтной базой, нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехваткой квалифицированных кадров. По большему счету "Тикондероги", вплотную приблизившиеся к предельному 35-летнему возрасту, уже давно превратились в обузу для моряков. Адмиралы с 2012 года лоббировали в конгрессе разрешение досрочно вывести из эксплуатации некоторые крейсеры, но законодатели раз за разом им отказывали, ссылаясь на недопустимость сокращения флота.

Спецкомиссия дала командованию ВМС ряд рекомендаций.

Во-первых, тщательнее планировать программы по модернизации кораблей.

Во-вторых, провести полный анализ трудностей и неудач, с которыми столкнулись, чтобы это не повторилось впредь.

В-третьих, спрогнозировать последствия списания трех модернизированных крейсеров в 2026-2027 годах и найти им замену.

Американский ракетный крейсер Antietam Источник изображения: © Flickr / COMSEVENTHFLT

В-четвертых, пересмотреть общий подход ВМС и промышленности к качеству судоремонтных работ.

Эсминец на замену

Из 27 крейсеров типа "Тикондерога", принятых на вооружение с 1983 по 1994 год, в строю сейчас девять. В этом году в резерв вывели пять кораблей. В Вашингтоне еще в нулевые обсуждали возможность продлить срок службы до 52 лет. Собирались заделать трещины в корпусе, обновить бортовую электронику, починить силовые установки.

Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк уверен: этого недостаточно для современной войны на море.

"Крейсеры строились без большого задела на модернизацию систем вооружения, — объясняет он. — Модульный принцип конструкции тогда еще не был общепринятым. Пятидесятилетняя "Тикондерога" с оружием соответствующего возраста не способна выполнять боевые задачи так же эффективно, как современные корабли. А на деньги, которые необходимы для ремонта и модернизации, можно заказать новые вымпела с меньшим водоизмещением, но практически с теми же боевыми качествами".

Шеф Пентагона Ллойд Остин Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Замену "Тикондероге" уже нашли. В 2023 году ВМС США получили первый эсминец класса Arleigh Burke новой серии Flight III — DDG-125 Jack Lucas. Корабли этого типа по возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980-1990-х. Да, уступают по мощности ракетного залпа, однако обслуживание гораздо дешевле. Кроме того, там хватит места для командных пунктов ВВС и ПВО, которые традиционно находились на крейсерах.

Отстали от эпохи

"Тикондероги" почти три десятилетия были главной ударной силой надводного флота США. Каждый крейсер водоизмещением 9800 тонн оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis, позволяющей автоматизировать большинство технических операций на борту, и несет более чем внушительный арсенал вооружений. Главный ударный козырь — 122 универсальные ячейки вертикального пуска Mk41 для широкой номенклатуры боеприпасов: зенитных ракет Standard SM-2, SM-3, SM-6 и ESSM, противолодочных ASROC и крылатых "Томагавков".

Запуск крылатой ракеты Tomahawk Источник изображения: © U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

Противокорабельное вооружение представлено восемью пусковыми установками ракет "Гарпун", минно-торпедное — двумя трехтрубными 324-миллиметровыми торпедными аппаратами. Задачи ближней ПВО решают 20-миллиметровые зенитные автоматы Phalanx. Кроме того, есть две 127-миллиметровые артиллерийские установки MK45.

Экипаж — 387 человек, в том числе 33 офицера. Скорость — 30 узлов, запас хода — до 3300 миль. "Тикондерога" — универсальный боевой корабль. Может действовать как самостоятельно, так и в составе авианосной ударной группы, бить по суше и морским целям.

При этом сами крейсера очень живучи. Погреба боеприпасов защищены 25-миллиметровыми стальными плитами. Наиболее важные части надстройки дополнительно прикрыты сотовыми панелями.

Атомный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан" в Кронштадте Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Кораблями такого типа, помимо американцев, располагает только Россия. В ВМФ есть два тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144 "Орлан" (один на модернизации) и два проекта 1164 "Атлант". И на Западе, и на Востоке теперь делают ставку на небольшие малозаметные ударные платформы. А красивые и могучие крейсера уже очень скоро уйдут в историю, не угнавшись за военной мыслью.