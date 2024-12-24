Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец

И как изменит дальнюю авиацию ВКС РФ модернизация действующих боевых машин

Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России Ту-160 и Ту-95 проходят модернизацию — в ходе этих работ уже восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета и уникальных систем. Расширяется и производственная и испытательная база под новую машину. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. О том, как идет обновление вооружения стратегической авиации и каковы перспективы создания нового комплекса ПАК ДА, — в материале «Известий».

База и возможности

Дальняя авиация, которая уже 110 лет стоит на страже рубежей нашей страны, является надежным щитом России и ее разящим копьем, говорит Сергей Чемезов.

— Сегодня основу дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Предприятия «Ростеха» ведут работы по модернизации этих машин. Самолеты получают новые комплексы и системы, что значительно увеличивает их боевой потенциал, — рассказал «Известиям» руководитель «Ростеха».

Ракетоносец Ту-160 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что специалисты ОАК провели большую работу по возобновлению производства модернизированных ракетоносцев Ту-160М.

— Для этого была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета и уникальных систем. Наша промышленность не стоит на месте, и сегодня идут работы по самолету нового поколения, в том числе расширяется производственная и испытательная база под новую машину, — отметил глава госкорпорации.

Под расширением производственной и испытательной базы, по мнению экспертов, скорее всего, имеется в виду реконструкция производства на Казанском авиазаводе под Ту-160М с перспективой использования новых возможностей при изготовлении самолетов следующего поколения, а также создание стендовой базы для испытаний перспективных образцов авиатехники.

Семейство «Туполевых»

Действительно, начиная с 2010-х годов в России ведется несколько программ модернизации дальних бомбардировщиков, которые призваны продлить срок их службы и значительно повысить их боевые возможности. Фактически в результате модернизации ВКС России получают совершенно новые ударные авиационные комплексы, которые способны применять самые современные ракеты воздушного базирования.

Так, дальние стратегические Ту-160 и Ту-95МС модернизируются по оборудованию и системам вооружения. Обновленные Ту-160М и модернизированные Ту-95МСМ могут теперь применять новейшие неядерные крылатые ракеты Х-101 и самые современные Х-БД. Эти самолеты уже принимали участие в контртеррористической операции в Сирии, а сейчас работают на СВО.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС выпускает крылатые ракеты Х-101 Источник изображения: Фото: РИА Новости

Основным представителем дальней авиации уже много лет является турбовинтовой «стратег» Ту-95МС. Это самолеты — носители крылатых ракет выпуска 1980–1990-х годов, которые могут нести под крылом и в фюзеляже ракеты типа Х-55 и Х-555. Списывать заслуженные машины рано, и в 2010-е годы была начата программа модернизации Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ. Самолет получает новую электронику и оборудование, а также кардинально обновленный комплекс вооружения с ракетами Х-101. Такая модернизация заметно продлевает срок службы парка Ту-95МС.

Модернизируется и сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 — до уровня Ту-22М3М. Первый самолет нового типа совершил полет 28 декабря 2018 года. Он получил новый комплекс оборудования и современную кабину, кормовая артиллерийская установка заменена на комплекс радиоэлектронной борьбы, кардинально обновлен комплекс вооружения. Ту-22М3М может применять новые сверхзвуковые крылатые Х-32, а также, вероятно, и другие, в том числе гиперзвуковые, ракеты.

Надо отметить, что боеприпасы типа Х-32 практически нечем перехватывать системам ПВО, которыми располагают сегодня, например, ВСУ. Ракета летит почти на гиперзвуковой скорости и может совершать сложные маневры. По программе модернизации на Казанском авиационном заводе планируется доработать 20 бомбардировщиков Ту-22М3.

Двигатель НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В 2015 году начата программа возобновления выпуска стратегического бомбардировщика Ту-160. Считается, что поступление в дальнюю авиацию нескольких десятков вновь произведенных современных самолетов такого типа позволит провести замену всего парка Ту-95 на Ту-160М. 2 февраля 2020 года совершил первый полет прототип будущего серийного Ту-160М — это был именно новый собранный Казанским авиазаводом бомбардировщик.

В столице Татарстана проведена реконструкция производства для выполнения программы строительства новых самолетов Ту-160, возобновлено производство двигателей НК-32 для них, полностью обновлено радиоэлектронное оборудование самолета.

ВКС России за последние пару лет уже получили первые новые Ту-160, а в декабре 2024 года было объявлено, что в течение 2025-го дальняя авиация получит четыре самолета Ту-160М.

В декабре 2022 года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с самолетами-носителями МиГ-31И. Носитель выбран неслучайно — именно за счет высокой сверхзвуковой скорости «тридцать первого» ракета типа «Кинжал» получает дополнительный прирост дальности полета, что позволяет поражать цели, удаленные на 2000 км от носителя. С учетом радиуса действия МиГ-31 это позволяет наносить высокоточные удары по целям почти на всем европейском континенте.

Авиакомплексные работы

Программы модернизации текущего авиапарка дальней авиации и возобновление производства Ту-160 обеспечат сохранение высоких боевых возможностей российской стратегической авиации до 2030-х годов, когда начнется замена самолетов проектов ХХ века на новейшие ПАК ДА. Под его создание и расширяется производственная база авиационной промышленности.

Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160 Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

ПАК ДА расшифровывается как «перспективный авиационный комплекс дальней авиации» — новый самолет, который создается КБ им. А.Н. Туполева для ВКС России. Проект покрыт завесой секретности, но некоторое понимание облика нового самолета в публичном поле всё же есть.

Авиационный комплекс будет иметь аэродинамическую схему «летающее крыло» и будет дозвуковым. Такой выбор обусловлен требованиями к самолету — в «летающем крыле» больше внутреннего пространства для полезной нагрузки и с размещением оружия во внутренних отсеках и на дозвуковой скорости достигаются наилучшие показатели дальности полета.

Применение ракетного вооружения предполагается без захода в зону ПВО потенциального противника. Вполне вероятно длительное нахождение таких самолетов в зонах ожидания — над пустынными районами Мирового океана или Крайнего Севера.

Производство первых образцов модернизированного Ту-160 Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Новый самолет будет обладать пониженной радиолокационной заметностью. Основным вооружением станут перспективные дозвуковые крылатые и гиперзвуковые ракеты. Считается, что масса полезной нагрузки ПАК ДА может составить до 30 т — это значит, что бомбардировщик сможет нести в отсеках вооружения суммарно не менее 12 крылатых ракет. Общая же взлетная масса машины, по оценкам специалистов, может составить 145 т.

Конечно, новейший самолет будет оснащен самым совершенным комплексом радиотехнического оборудования и комплексом обороны, который позволит поставить помехи любым системам наведения. Прогнозировать готовность нового самолета сложно, но первый полет новая машина должна совершить в ближайшие несколько лет, а до 2030 года, вероятно, будет начато и серийное производство нового «стратега». В течение 2030-х годов ПАК ДА должен стать основным самолетом дальней авиации ВКС России.

Дмитрий Корнев