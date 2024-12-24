Концерн «Калашников» разработал комплект дистанционного управления для ПТРК «Конкурс-М»

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Российские военные в зоне СВО в скором времени начнут применять дистанционное управление противотанковыми комплексами «Конкурс-М», позволяющее обезопасить оператора ПТРК от ответного огня. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
Специалисты концерна разработали комплект дистанционного управления для ПТРК «Корнет-М», решение о разработке было принято по опыту боевых действий в СВО. На данный момент концерн получил разрешительную документацию на изделие, в скором времени оно появится у российских военных.
— приводит ТАСС слова Лушникова.
Одно устройство позволяет оператору поочередно управлять тремя ПТРК «Конкурс-М», при этом находиться в 100 метрах от пусковых установок. Это максимальное расстояние, которого можно достичь, соединив четыре кабеля по 25 метров. Время приведения ПТРК в боевой режим вместе с дистанционным управлением не превышает 20 минут.
Российские военные в зоне СВО активно используют ПТРК «Конкурс-М», названный «окопной артиллерией». Как показал опыт боевых действий, ракета ПТРК поражает западные танки даже за динамической защитой, которую устанавливают ВСУ.