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Военное обозрение

Концерн «Калашников» разработал комплект дистанционного управления для ПТРК «Конкурс-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО в скором времени начнут применять дистанционное управление противотанковыми комплексами «Конкурс-М», позволяющее обезопасить оператора ПТРК от ответного огня. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

Специалисты концерна разработали комплект дистанционного управления для ПТРК «Корнет-М», решение о разработке было принято по опыту боевых действий в СВО. На данный момент концерн получил разрешительную документацию на изделие, в скором времени оно появится у российских военных.

Мы сделали дистанционное управление, основываясь на опыте боевого использования ПТРК в зоне спецоперации, с целью максимально обезопасить расчет комплекса от огня противника: это оборудование позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки.

— приводит ТАСС слова Лушникова.

Одно устройство позволяет оператору поочередно управлять тремя ПТРК «Конкурс-М», при этом находиться в 100 метрах от пусковых установок. Это максимальное расстояние, которого можно достичь, соединив четыре кабеля по 25 метров. Время приведения ПТРК в боевой режим вместе с дистанционным управлением не превышает 20 минут.

Российские военные в зоне СВО активно используют ПТРК «Конкурс-М», названный «окопной артиллерией». Как показал опыт боевых действий, ракета ПТРК поражает западные танки даже за динамической защитой, которую устанавливают ВСУ.

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Страны
Россия
Продукция
Конкурс
Компании
Концерн Калашников
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