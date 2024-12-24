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Военное обозрение

Индия представила мину-«паука» Kamekazi MRMS

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия представила ряд инноваций, включая новую мобильную мину Kamekazi MRMS. Как указывается, данное изделие было разработано генерал-майором Раджем Прасадом.

Черпая вдохновение в скрытности и ловкости паука, он создал конструкцию с 6 сочлененными шагающими лапами, которые позволяют мине перемещаться по различным ландшафтам, от равнин до гор

- говорится в издании IDRW.

Как указывается, данный аппарат передвигается бесшумно, что делает из него неуловимую угрозу для бронетехники противника. Философия разработки заключается в создании самоходной мины, которая может активно искать свою цель, а не пассивно ждать, пока она приблизится.

Источник изображения: topwar.ru

Сначала движением мины управляет оператор, выводя её в позиционный район. Здесь она в автоматическом режиме выжидает цель и как только вражеская машина оказывается в пределах досягаемости, аппарат либо устремляется к ней, либо, если цель достаточно близко, прикрепляется к объекту поражения.

Как отмечается, новую систему можно использовать многократно в отличие от традиционных мин [имеется в виду возможность подобрать несработавший аппарат и заново отправить его на поиск цели].

В качестве одного из основных достоинств Kamekazi называется её эффективность в различных природных условиях, от песчаных пустынь до густых лесов или городского ландшафта.

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Индия
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