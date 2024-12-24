Немецкий военный эксперт оценил шансы западных систем ПВО-ПРО перехватить российский «Орешник»

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Западные страны располагают передовыми противоракетными системами, но перехватить новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» у них вряд ли получится. Об этом заявил немецкий эксперт, подполковник подразделений ПВО Бундесвера в отставке Юрген Розе.

США и НАТО имеют на вооружении последнее поколение американских систем ПВО Patriot, способных перехватывать различные воздушные цели, но противостоять «облаку целей» российского «Орешника» они вряд ли смогут. Тем более, что Россия не будет предварительно оповещать о пуске, как было на Украине, да и удар будет наноситься не одной, а несколькими ракетами. К тому же, ракета движется со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, так что промежуток времени для перехвата очень мал.

Даже если запускается только одна ракета с разделяющимися головными частями, позднее высвобождается несколько, по-видимому, пять-шесть боевых частей индивидуального наведения, которые летят к своей цели. К тому же в сопровождении могут быть и ложные цели, так что придется обнаружить и поразить не одну, а целое облако целей.

— приводит РИА Новости слова эксперта.

По словам Розе, современные западные системы ПВО/ПРО неспособны перехватить гиперзвуковые цели, это сделать очень трудно, нужно, чтобы совпало несколько условий, а сделать это крайне трудно.

На экране радара вы увидите не одну ракету, а 10, 20, 30, 40, 50 одновременно приближающихся объектов. НАТО располагает нулевыми возможностями для защиты от этого и сможет сбить от силы три или четыре цели, если где-нибудь окажется готовая к использованию батарея Patriot PAC-3.

— добавил немецкий военный.