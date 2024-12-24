Немецкий военный эксперт оценил шансы западных систем ПВО-ПРО перехватить российский «Орешник»

Источник изображения: topwar.ru
Западные страны располагают передовыми противоракетными системами, но перехватить новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» у них вряд ли получится. Об этом заявил немецкий эксперт, подполковник подразделений ПВО Бундесвера в отставке Юрген Розе.
США и НАТО имеют на вооружении последнее поколение американских систем ПВО Patriot, способных перехватывать различные воздушные цели, но противостоять «облаку целей» российского «Орешника» они вряд ли смогут. Тем более, что Россия не будет предварительно оповещать о пуске, как было на Украине, да и удар будет наноситься не одной, а несколькими ракетами. К тому же, ракета движется со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, так что промежуток времени для перехвата очень мал.
— приводит РИА Новости слова эксперта.
По словам Розе, современные западные системы ПВО/ПРО неспособны перехватить гиперзвуковые цели, это сделать очень трудно, нужно, чтобы совпало несколько условий, а сделать это крайне трудно.
— добавил немецкий военный.