Эксперты: освобождение Красноармейска заблокирует металлургическую отрасль Украины

Директор центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик напомнил, что рядом с городом находится шахта "Покровское", которая является одной из крупнейших угледобывающих в стране

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Освобождение Красноармейска (украинское название - Покровск) обеспечит контроль над производством коксующегося угля на Украине, который является критически важным ресурсом для функционирования металлургического комплекса страны, что создаст значительные проблемы для металлургической промышленности страны. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Главным экспортным товаром у Украины была металлургия, которая работала на коксующихся углях. Покровск, насколько я понимаю, самая крупное такое месторождение, которое обеспечивало значительную часть Украины необходимыми этими всеми запасами. Понятно, что будут большие проблемы для металлургической промышленности", - сказал доцент, заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. По его мнению, с экономической точки зрения "удар будет сильный".

В свою очередь директор центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Николай Новик отметил, что рядом с городом расположены шахта "Покровское" - одна из крупнейших угледобывающих на Украине, и современная высокотехнологичная обогатительная фабрика "Свято-Варваринская", перерабатывающие в среднем до 7 млн тонн угля в год (в 2023 году сообщалось о добыче 6 млн тонн угля). "Это единственный крупный производитель коксующегося угля на территории Украины, без использования которого может остановиться металлургический комплекс страны", - считает собеседник агентства.

По его словам, по итогам 2023 года объем выплавки чугуна составил 6 млн тонн, стали - 6,3 млн тонн и выпуска проката - 5,4 млн тонн. "Доставка же твердого топлива из стран ЕС будет чрезвычайно затратной и трудноосуществимой. На 18 декабря деятельность шахты приостановлена, а расстояние до нее от позиций ВС РФ составляет менее 10 км", - отметил собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что Вооруженные силы Украины перебросили под Красноармейск личный состав с харьковского направления. Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что потеря города станет катастрофой для Украины.