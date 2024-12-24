Подполковник бундесвера Розе: ЗРК Patriot не смогут перехватить «Орешник»

США и НАТО располагают новым поколением зенитных ракетных комплексов Patriot, однако они вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника». Об этом заявил эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе в беседе с РИА Новости.

По мнению Розе, проблема заключается в том, что в случае будущей атаки может быть выпущена не одна или несколько ракет с предварительным оповещением, а несколько и без предварительного оповещения.

«"Орешник" движутся со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, перехватить их будет крайне сложно, поскольку время для успешного поражения очень краткое», — подчеркнул он.

Подполковник отметил, что не изменит ситуацию и тот факт, что Соединенные Штаты разработали кинетическое оружие и противоракетную программу hit-to-kill (бить на поражение).

Кроме того, несмотря на то, что у США есть оружие, размещенное в Польше и Румынии, которое может перехватывать ракеты над Украиной, «Орешник» обладает другими характеристиками, заметил Розе. Это ракета средней дальности с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о спорах, которые велись вокруг «Орешника» в Министерстве обороны России. Он отметил, что сам был вовлечен в дискуссию и что присоединился к стороне, выступавшей за производство данного комплекса.

До этого российский глава назвал создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» историческим событием в ракетно-космической сфере. Он подчеркнул, что с таким видом оружия ничего подобного никогда не происходило.