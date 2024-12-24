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ТАСС

ЦАМТО: Росгвардия может применять танк "Спрут" для зачистки территорий

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Модернизированная боевая машина пехоты БМП-3 и 125-мм самоходная противотанковая установка 2С25М "Спрут-СДМ1" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019
Модернизированная боевая машина пехоты БМП-3 и 125-мм самоходная противотанковая установка 2С25М "Спрут-СДМ1" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019.
Источник изображения: bmpd

Как пояснили эксперты центра, противотанковые пушки такого типа необходимы в случаях, когда противник использует здания в качестве укрытий и укрепленных пунктов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самоходная противотанковая пушка 2С25М "Спрут" может быть востребованной в частях Росгвардии при зачистке освобожденных территорий. Такое мнение высказали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Как отмечается в статье ЦАМТО в журнале "Национальная оборона", события последних лет указали крупным государствам на необходимость иметь собственные внутренние войска, функции которых в России выполняет Росгвардия, войска которой не раз в ходе СВО вступали в бой с украинскими подразделениями. Причем, отмечают эксперты, в ходе вооруженных конфликтов выяснилось, что подобным формированиям необходимы легкие танки.

"Исходя из накопленного опыта, поднимается вопрос о танковых подразделениях в составе Росгвардии. Их можно будет привлекать к "зачистке" освобожденных территорий от ДРГ и мелких подразделений противника. При проведении операций в урбанизированной местности украинские националисты стараются использовать здания в качестве укрытий и укрепленных пунктов. В подобных ситуациях частям Росгвардии однозначно понадобится "Спрут" с его огневой мощью и высокой подвижностью", - говорится в статье.

Противотанковая пушка 2С25М оснащена 125-мм пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России. При этом она продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями и во время проверок в акватории Черного моря показала высокие водоходные качества.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели - свыше 5 км, машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч - по воде. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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