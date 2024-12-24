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ТАСС

"Калашников" сообщил о расширении боевых возможностей авиаракеты "Вихрь-1"

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Противотанковая управляемая ракета "Вихрь-1"
Противотанковая управляемая ракета "Вихрь-1".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Гендиректор концерна Алан Лушников не стал приводить подробности, отметив, что "это прерогатива заказчика"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал и начал поставлять новую модификацию авиационной ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор концерна Алан Лушников.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении западной бронетехники Вооруженных сил Украины с помощью таких ракет. Как отмечают эксперты, благодаря тандемной боевой части ракета "Вихрь" способна уничтожить практически любой западный танк.

"Мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" c расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки", - сказал Лушников.

В августе в интервью ТАСС Лушников сообщил, что специалисты концерна работают над адаптацией авиаракет "Вихрь-1" к применению с беспилотников совместно с предприятиями, которые их производят.

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). При этом в текущем году в Ростехе сообщили о расширении применения этих боеприпасов в зоне спецоперации. Как отметили в госкорпорации, теперь "Вихри" используются не только для уничтожения вражеской бронетехники, но и для поражения огневых точек и замаскированных объектов Вооруженных сил Украины.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Вихрь-1
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Минoбороны РФ
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БПЛА
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