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РИА Новости

В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"

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Танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео
Танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"

ЦАМТО: применение дронов актуализировало тему продвижения легкого танка "Спрут"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

"Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка – ред.), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика", - отмечает ЦАМТО в докладе, опубликованном в журнале "Национальная оборона".

Внешне обновленная машина "Спрут-СМД1" отличается от выпускавшегося ранее "Спрут-СД" современными прицелами командира и наводчика, а также дистанционно управляемым пулеметом ПКТМ на крыше башни. Помимо этого, к штатной броневой защите добавился так называемый "комплект дополнительной защиты" (КДЗ).

КДЗ представляет набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины. КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков в арсенале российской армии – Т-62М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А/М.

"Легкие коптеры-камикадзе с одинаковой эффективностью поражают и ОБТ с толстой броней, и БТР с тонкой, если добиваются попаданий в уязвимые места. Средства защиты одинаковы как для ОБТ, так и БТР: это "мангалы" и КДЗ. Сегодня к ним все чаще добавляют устанавливаемые непосредственно на бронетехнику средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматически выставляющие радиопомехи каналу связи между вражеским оператором и управляемым им дроном", - подчеркивает ЦАМТО.

В то же время оснащенный 125-мм пушкой по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танку, но легче и компактнее, что позволяет его экипажу активнее маневрировать, быстрее занимать и покидать огневые позиции. При этом, в случае оснащения КДЗ и средствами РЭБ, степень защищенности "Спрут-СДМ1" от новых средств поражения противника – легких дронов-камикадзе – сопоставима с классическим ОБТ, говорится в докладе ЦАМТО.

Вместе с рядом развивающихся стран в процесс "гонки вооружений" по созданию легкого танка нового поколения включились и сверхдержавы. Так, Китай принял на вооружение "горный" танк Тип 15 (экспортный вариант обозначается как VT-5); США запустили в производство M10 Booker; Россия провела испытания усовершенствованного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
ПКТМ
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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