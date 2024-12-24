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Вестник Мордовии

Грозный сюрприз из КНДР: ракета Pukguksong-2 может бить на 2000 километров

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Подавляющее большинство оружейных систем, находящихся на вооружении армии КНДР, засекречены, и информация об их тактико-технических характеристиках находится лишь на уровне предположений.

Например об упоминаемой в последнее время ракете средней дальности Pukguksong-2 достоверных сведений почти нет. Утверждается, что она является твердотопливной, и подготовка к старту занимает очень короткое время.

Дальность полета составляет не менее 2000 километров. Длина якобы 8,85 м, а диаметр - около 1,4 м. Правда, даже приблизительная масса боевой части нигде не называется.

В качестве подвижной платформы использовано разработанное самостоятельно универсальное шасси, применяемое и для других ракетных вооружений.

В качестве основы для него взяли элементы ходовой части выпускавшегося в Северной Корее советского среднего танка Т-62.

Выбор гусеничного шасси обусловлен тем, что данная установка по сравнению с колесными вариантами обладает гораздо лучшей проходимостью по пересеченной местности.

По мнению военных специалистов, Pukguksong-2 является современным грозным оружием, способным даже с обычной боеголовкой доставить противнику очень большие проблемы.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
Т-62
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